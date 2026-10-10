Chivas rescata un apurado 1-1 ante Atlas en el Clásico tapatío de la Liga MX

Sepúlveda mandó su remate al fondo de la red al minuto 86 para vencer al guardameta colombiano Camilo Vargas, quien se erigía como la gran figura del encuentro tras haberle detenido un penal diez minutos antes.

Kevin Zenón convirtió el primer gol del encuentro por los rojinegros al minuto 52, cuando recibió un trazo largo desde su propio campo, dominó el balón en carrera y definió con un potente disparo a media altura que dejó sin respuesta al arquero Raúl Rangel.

Chivas terminó con 10 elementos luego de que Kevin Castañeda vio una segunda tarjeta amarilla en el octavo minuto del descuento.

La apurada igualada deja a Chivas en la cuarta posición con 19 puntos; Atlas se queda en el sexto peldaño con 18.

Vargas había sido la gran figura al atajar el cobro desde los once pasos a Sepúlveda al minuto 76. Con esta detención, el colombiano llegó a 21 faltas máximas paradas, consolidándose como el extranjero con más penales atajados en la historia del balompié mexicano.

La intervención de Vargas fue clave desde la primera mitad para evitar que los locales se fueran en desventaja al descanso. Antes de la media hora, el arquero demostró sus reflejos al desviar a tiro de esquina una vaselina de Ricardo Marín, y poco después volvió a salvar a su escuadra tras rechazar sobre la línea de gol un remate de Richard Ledezma.

En el complemento, Vargas agigantó su figura luego de que el árbitro Marco Antonio Ortiz recurriera al VAR para ratificar una falta sobre Santiago Sandoval dentro del área.

En el registro histórico de la liga, el colombiano suma 21 penales detenidos, superando ampliamente los 14 del argentino Nahuel Guzmán. En la lista general, solo lo supera el mexicano Oswaldo Sánchez, quien logró contener 25 penas máximas.

La actividad sabatina de la jornada 11 del Torneo Apertura continuará con el choque entre América y Monterrey en la Ciudad de México.

Gallos Blancos mantienen el buen momento

El Querétaro llegó a cinco partidos consecutivos sin perder en el certamen tras derrotar 2-0 al Atlante. Santiago Homenchenko abrió el marcador desde el cobro de penal a los 25 minutos, y Denilson Muñoz amarró el triunfo al 50.

Con una racha de cuatro victorias y un empate, los Gallos se consolidan como la revelación del torneo al situarse en la tercera posición con 20 puntos, en tanto que los Potros de Hierro permanecen en el decimoquinto puesto con 11 unidades.

Juárez rescata empate en casa

Los Bravos de Ciudad Juárez rescataron sobre la hora el empate 1-1 en casa ante Tijuana. Mourad El Ghezouani había adelantado a los Xolos por la vía del penal al minuto 31, pero Rodrigo Dourado igualó el marcador al 84.

Tijuana quedó en el octavo sitio con 15 puntos; Bravos es último apenas con cuatro.

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FUENTE: AP