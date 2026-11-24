Han transcurrido nueve años desde que el Rebaño Sagrado se consagró por última vez, en el Clausura 2017.

Bajo la dirección del técnico argentino Gabriel Milito desde mayo de 2025, Chivas se transformó un equipo con una propuesta ofensiva.

En este Apertura 2026, Chivas finalizó en el primer lugar de la etapa regular, algo que no hacía en 15 años, al sumar 33 puntos para obtener la mejor condición de local del torneo. También presume de tener la mejor defensa tras encajar apenas 15 goles en 17 partidos.

Abrirán su intento por el título midiéndose contra Pachuca el jueves en la ida de los cuartos de final.

“La gente está muy bien que se ilusione. El equipo despierta ilusión por cómo juega", dijo Milito. “Al hincha no le podemos quitar la ilusión. Pero nosotros estábamos muy agarrados de humildad”.

“Empieza un nuevo campeonato y todos tenemos las mismas opciones. Para mí no hay ningún favorito. Hay que marcar ahí la diferencia”, indicó Milito. “En esta serie que viene si quieres trascender, hay que hacer goles y encajar pocos. Y ese es el desafío de cara a cuartos. Después veremos que pasa en cuartos y si tenemos los méritos... no quiero pensar más allá, porque no estaría bien”.

Chivas ha sido el líder general de México en cinco ocasiones desde que se instauraron las liguillas y únicamente han llevado ese logro a la consecución del título en el torneo 1986-1987.

Cruz Azul inicia la defensa de su corona

A la Máquina se le escapó la oportunidad de quedar en lo más alto al caer ante Chivas, tropiezo que puso fin a una racha de siete encuentros sin perder, incluidos cinco triunfos consecutivos antes de caer en el Estadio Akron.

El técnico Joel Huiqui buscará revalidar el campeonato cuando su equipo se mida al León, conjunto que selló su boleto en la última fecha de la fase regular gracias a una agónica victoria frente a Santos.

América afronta la liguilla en medio de racha adversa

Quien llega en un momento incierto a la liguilla es el América tras cerrar el calendario regular con un descalabro frente a Tigres. Con este resultado, las Águilas acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria —dos empates y dos derrotas— y descendieron a la tercera posición después de haber dominado la primera mitad del torneo.

El conjunto azulcrema tendrá una oportunidad de revancha al cruzarse con los Rayados de Monterrey, rival que los eliminó en la tanda de penales durante las semifinales de la Leagues Cup, y que se quedó con uno de los últimos boletos con un triunfo en la última fecha ante Pumas.

El estratega argentino Matías Almeyda, actual timonel de Rayados, volverá a dirigir en una Liguilla nueve años después de encabezar el proyecto que llevó a Chivas a su último campeonato en el Clausura 2017.

Toluca aspira a una final navideña

En la última llave de los cuartos de final, Atlas enfrentará a Toluca. El conjunto escarlata es el único participante que podría mover la gran final a las fechas navideñas, ya que a partir del 9 de diciembre disputará la Copa Intercontinental de la FIFA en Doha. De avanzar a la serie definitiva, los partidos por el título se programarían para el jueves 24 y el domingo 27 de diciembre.

Calendario de cuartos de final

La liguilla arranca el miércooles con Toluca como local ante Atlas y Monterrey en casa contra América. Al día siguiente, Pachuca recibirá a Chivas y León a Cruz Azul.

Los compromisos de vuelta serán el sábado con Atlas-Toluca y América-Monterrey, siguiendo el domingo con Chivas-Pachuca y Cruz Azul-León.

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FUENTE: AP