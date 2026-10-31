Chivas golea 4-2 al Atlante y acaricia la liguilla en México

Sandoval abrió el marcador a los 8 minutos y firmó su quinto gol del torneo al 53. Un autogol de Diogo Bagüí a los 36 y una gran anotación de Efraín Álvarez a los 64 completaron la goleada.

Martín Sarrafiore descontó a los 60 por los Potros de Hierro, aprovechando un error en la salida rival para definir con un remate acrobático de zurda. Jhojan Julio dio más decoro a la derrota a los 83 por la vía del penal.

Con su quinto partido sin conocer la derrota y la tercera victoria consecutiva, Guadalajara asumió provisionalmente el liderato con 29 puntos, a la espera de los resultados restantes de la jornada y de partidos pendientes de otras fechas para amarrar su pase definitivo sin jugar.

Por su parte, Atlante quedó eliminado al estancarse en el decimosexto puesto con 14 unidades.

La destacada actuación de Sandoval tuvo un momento de incertidumbre en el segundo gol, el cual fue anulado inicialmente por un fuera de juego inexistente señalado por el abanderado y rectificado posteriormente por el VAR.

Salomón Rondón marcó un doblete en el triunfo de Pachuca 3-0 sobre Tigres, hilando su segundo triunfo en fila y acercando a los Tuzos a la fase final a falta de dos fechas.

Rondón anotó a los 42 y 53, minutos mientras que Kenedy cerró la cuenta a los 69.

Tigres jugó los últimos minutos con diez futbolistas tras la expulsión de Alan Franco a los 80.

Los Tuzos escalaron al decimoprimer puesto con 19 puntos, ubicándose a dos de Monterrey, octavo general. En tanto, Tigres sufrió un duro revés en sus aspiraciones al quedarse en el decimoquinto sitio con 15 unidades.

Monterrey y Tijuana igualan en intenso partido con 6 goles

Monterrey dejó ir la ventaja en dos ocasiones ante su gente y terminó empatando 3-3 contra Xolos.

Hugo Cuypers logró un doblete para los Rayados (19′ de penal y 45′), mientras que Lucas Ocampos anotó a los 57.

Jackson Porozo adelantó a Tijuana al 5′, y Adonis Preciado se vistió de figura al anotar un doblete (45+4′ y 60′) para sellar el empate definitivo.

Tijuana se mantiene en el sexto lugar con 22 puntos, mientras que Monterrey se ubica en la octava posición con 21 unidades.

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FUENTE: AP