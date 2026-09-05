americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chivas golea 3-0 a San Luis para extender su buena racha en la Liga MX

SAN LUIS POTOSÍ (AP) — Con un arranque arrollador de dos goles en apenas 10 minutos, las Chivas vencieron como visitantes 3-0 a San Luis el sábado, al continuar la actividad de la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

La suerte no estuvo del lado del portero Andrés Sánchez a los seis minutos, cuando un tiro de Santiago Sandoval pegó en el poste, le rebotó en la espalda y terminó metiéndose en su propio arco.

Apenas cuatro minutos después, Ricardo Marín hizo el 2-0 al aprovechar un buen pase de cabeza de Sepúlveda para realizar un disparo cruzado impecable.

Richard Ledezma selló la goleada con un gran tanto a los 80 minutos, luego de conducir por la banda derecha e internarse en diagonal al área para realizar un potente disparo que Sánchez no tuvo opción de desviar.

Con este resultado, el Guadalajara suma ya seis partidos sin perder y se coloca de forma momentánea en el segundo lugar de la tabla con 14 puntos, dos menos que el líder América, cuyo duelo de esta jornada fue pospuesto.

Por su parte, el San Luis sumó su tercera derrota del torneo y se estancó en el decimoquinto sitio con apenas seis unidades.

La actividad de la fecha continúa más tarde con el duelo entre Tigres y Necaxa, además de la visita del Atlante al Atlas.

Cabe recordar que los encuentros Querétaro vs. Monterrey, América vs. Tijuana, Pumas vs. León y Puebla vs. Toluca tuvieron que reprogramarse por los compromisos de los equipos en la Leagues Cup.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter