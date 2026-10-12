China sanciona a funcionarios de Paraguay y Belice por lazos con Taiwán

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ARCHIVO - El ministro de Exteriores y Comercio Exterior de Belize, Francis Fonseca, se dirige a la 79na sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Pamela Smith, Archivo) AP

Las sanciones contra Gustavo Villate, de Paraguay, y Francis Fonseca, de Belice, sirven para salvaguardar la “soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo” de China, y para oponerse a actos separatistas que buscan la “independencia de Taiwán”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en su sitio web.

Paraguay y Belice figuran entre los últimos 12 aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán, una democracia insular que China considera parte de su territorio y a anexionar por la fuerza si es necesario.

En los últimos años, Beijing ha incrementado su presión militar sobre la isla, y envía aviones de guerra y buques militares cerca de ella casi a diario. También ha intensificado una campaña para atraer a sus socios diplomáticos. Países como Nauru, Honduras y Nicaragua han cambiado su lealtad de Taiwán a Beijing en los últimos años.

Los aliados diplomáticos que aún le quedan a Taipéi son en su mayoría países más pequeños de Centroamérica, el Caribe y el Pacífico Sur, junto con Esuatini, en el sur de África, y la Ciudad del Vaticano.

Las sanciones contra Villate y Fonseca son mayormente simbólicas, ya que los funcionarios de países que mantienen vínculos con Taiwán por lo general no viajan a China. Las restricciones incluyen congelar cualquier activo que los funcionarios pudieran tener en China; negar visas y la entrada a China; y prohibir que cualquier persona u organización china coopere con ellos.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó el sábado en un discurso con motivo del Día Nacional de Taiwán que la isla valora la paz, pero no renunciará a su libertad. Señaló que el aumento del gasto en defensa de Taiwán busca disuadir una guerra con Beijing, no provocarla.

China criticó el discurso de Lai y lo acusó de ignorar los hechos y engañar al público. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP