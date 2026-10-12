americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

China sanciona a funcionarios de Paraguay y Belice por lazos con Taiwán

BEIJING (AP) — China sancionó el lunes al ministro de Comunicaciones de Paraguay y al canciller de Belice por sus vínculos con Taiwán, una democracia insular que Beijing reclama como propia.

ARCHIVO - El ministro de Exteriores y Comercio Exterior de Belize, Francis Fonseca, se dirige a la 79na sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Pamela Smith, Archivo)
ARCHIVO - El ministro de Exteriores y Comercio Exterior de Belize, Francis Fonseca, se dirige a la 79na sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Pamela Smith, Archivo) AP

Las sanciones contra Gustavo Villate, de Paraguay, y Francis Fonseca, de Belice, sirven para salvaguardar la “soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo” de China, y para oponerse a actos separatistas que buscan la “independencia de Taiwán”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en su sitio web.

Paraguay y Belice figuran entre los últimos 12 aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán, una democracia insular que China considera parte de su territorio y a anexionar por la fuerza si es necesario.

En los últimos años, Beijing ha incrementado su presión militar sobre la isla, y envía aviones de guerra y buques militares cerca de ella casi a diario. También ha intensificado una campaña para atraer a sus socios diplomáticos. Países como Nauru, Honduras y Nicaragua han cambiado su lealtad de Taiwán a Beijing en los últimos años.

Los aliados diplomáticos que aún le quedan a Taipéi son en su mayoría países más pequeños de Centroamérica, el Caribe y el Pacífico Sur, junto con Esuatini, en el sur de África, y la Ciudad del Vaticano.

Las sanciones contra Villate y Fonseca son mayormente simbólicas, ya que los funcionarios de países que mantienen vínculos con Taiwán por lo general no viajan a China. Las restricciones incluyen congelar cualquier activo que los funcionarios pudieran tener en China; negar visas y la entrada a China; y prohibir que cualquier persona u organización china coopere con ellos.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó el sábado en un discurso con motivo del Día Nacional de Taiwán que la isla valora la paz, pero no renunciará a su libertad. Señaló que el aumento del gasto en defensa de Taiwán busca disuadir una guerra con Beijing, no provocarla.

China criticó el discurso de Lai y lo acusó de ignorar los hechos y engañar al público.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter