China realiza lanzamiento de prueba de misil balístico desde un submarino

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El misil fue lanzado a las 12:01 de la tarde y llevaba una ojiva ficticia, según un anuncio de la agencia oficial de noticias Xinhua.

El gobierno de Nueva Zelanda afirmó que fue informado del lanzamiento horas antes.

“Parece que, pese a nuestras añejas preocupaciones sobre este tipo de actividad, China llevó a cabo la prueba a las pocas horas de informarnos”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, en una declaración a The Associated Press. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP