China realiza lanzamiento de prueba de misil balístico desde un submarino

El misil fue lanzado a las 12:01 de la tarde y llevaba una ojiva ficticia, según un anuncio de la agencia oficial de noticias Xinhua.
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BEIJING (AP) — El ejército de China realizó el lunes el lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance desde uno de sus submarinos de propulsión nuclear en el océano Pacífico sur.
El misil fue lanzado a las 12:01 de la tarde y llevaba una ojiva ficticia, según un anuncio de la agencia oficial de noticias Xinhua.
El gobierno de Nueva Zelanda afirmó que fue informado del lanzamiento horas antes.
“Parece que, pese a nuestras añejas preocupaciones sobre este tipo de actividad, China llevó a cabo la prueba a las pocas horas de informarnos”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, en una declaración a The Associated Press. ___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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