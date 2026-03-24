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China protesta ante Japón por presunto allanamiento de su embajada en Tokio

TOKIO (AP) — China presentó una protesta ante Japón por un presunto allanamiento en la embajada de ese país en Tokio, informaron autoridades.

ARCHIVO – La embajada china en Tokio, el miércoles 11 de enero de 2023. (Kazushi Kurihara/Kyodo News vía AP)
ARCHIVO – La embajada china en Tokio, el miércoles 11 de enero de 2023. (Kazushi Kurihara/Kyodo News vía AP) AP

Una persona que afirmó ser miembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón escaló el muro y entró por la fuerza en el recinto de la embajada la mañana del martes, señaló Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en una conferencia de prensa en Beijing.

Las tensiones entre las dos naciones asiáticas se han intensificado en los últimos meses después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, manifestara en noviembre que una acción militar china contra Taiwán podría constituir “una situación que amenaza la supervivencia” de Japón y requerir el uso de la fuerza. Beijing, que considera a la isla autogobernada como parte de su territorio, ha incrementado desde entonces las represalias diplomáticas y comerciales contra Japón.

La televisora pública japonesa NHK informó que el sospechoso, que presuntamente es un soldado del ejército japonés, o de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, fue detenido en el lugar y entregado a la policía de Tokio para una investigación adicional. Nadie resultó herido, de acuerdo con el reporte televisivo.

Según informes, el hombre trepó el muro de la embajada y dejó atrás un cuchillo, reportó NHK. La televisora TBS indicó que el sospechoso llevaba una tarjeta de identificación de las Fuerzas de Autodefensa. La policía investiga el caso como un presunto allanamiento, informaron medios japoneses.

La policía de Tokio se negó a confirmar el reporte o a comentar sobre el caso. La Fuerza Terrestre de Autodefensa dijo a The Associated Press que estaba al tanto del reporte y que actualmente investiga, pero que no podía hacer comentarios al respecto.

“China está profundamente conmocionada por el incidente y ha presentado serias gestiones ante la parte japonesa, expresando una enérgica protesta”, afirmó Lin. “La parte japonesa no ha gestionado ni disciplinado adecuadamente a su personal de las Fuerzas de Autodefensa ni ha cumplido con su responsabilidad de garantizar la seguridad de las embajadas y consulados chinos y de su personal”.

Lin exigió que Japón investigue de inmediato el incidente a fondo, castigue a la persona involucrada, ofrezca una explicación a China y adopte medidas preventivas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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