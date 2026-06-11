China prohíbe entrada de jefe de Defensa filipino por comentarios sobre disputa marítima

El secretario de Defensa, Gilberto Teodoro, y su esposa e hijos tienen prohibido ingresar a China, incluido Hong Kong, mientras que a individuos y grupos en China también se les prohíbe realizar cualquier tipo de transacción con Teodoro, señaló el ministerio en un comunicado.

Teodoro es conocido por usar un lenguaje contundente para contrarrestar las reclamaciones de China sobre esas aguas estratégicas, al calificarlas de “ficción y mentira” que ningún país del Sudeste Asiático aceptaría.

Teodoro también manifestó el año pasado que el presidente chino, Xi Jinping, dirige una “pequeña dictadura y autocracia” y que su “camarilla” en el Partido Comunista Chino es la culpable de lo que describió como las políticas agresivas e ilegales de Beijing, no los predecesores de Xi ni el pueblo chino.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó que Teodoro ha “difundido muchas falacias sobre China, perjudicando los intereses legítimos de China y dañando la relación China-Filipinas”.

No hubo una reacción de Teodoro ni del gobierno filipino.

Aunque varios países mantienen reclamaciones en disputa con China sobre el Mar de China Meridional, las mayores tensiones por el tema han sido con Filipinas, donde funcionarios se han expresado abiertamente al respecto.

Ambas partes han recurrido a compartir videos y fotos de sus enfrentamientos en el mar que en ocasiones se han vuelto violentos.

Un panel internacional de arbitraje invalidó las reclamaciones de China sobre esas aguas en un fallo de 2016 basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, pero Beijing se negó a participar en el arbitraje iniciado por Filipinas o a reconocer la decisión.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP