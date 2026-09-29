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China lanza nuevas medidas para impulsar su sector inmobiliario y su economía

BEIJING (AP) — China puso en marcha nuevas medidas el martes para ayudar a impulsar su economía y su ralentizado sector inmobiliario, mientras aumentan las presiones para cumplir la meta de crecimiento económico del gobierno, un objetivo establecido para fin de año.

Un grupo de personas cruzan una intersección en Beijing, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
Un grupo de personas cruzan una intersección en Beijing, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Entre las medidas, algunas de las cuales son las de mayor calado adoptadas este año por las autoridades chinas, están fomentar el crédito bancario dirigido y nuevos subsidios para los pagos de intereses hipotecarios de los compradores de vivienda.

El banco central chino —el Banco Popular de China— informó que reducirá en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de su mecanismo de “préstamos suplementarios garantizados”, con lo que la tasa a un año bajará a 1,5%.

Los préstamos suplementarios garantizados son un tipo de financiamiento de bajo costo que el banco central de China proporciona a sus principales bancos estatales de política para respaldar proyectos estatales y públicos. El banco central indicó que, al recortar las tasas, espera incentivar mejor a los bancos y “servir mejor a las estrategias nacionales”.

El banco central también aumentará en 200.000 millones de yuanes (unos 30.000 millones de dólares) el cupo de reciclaje de préstamos para innovación tecnológica, hasta un total de 1,4 billones de yuanes (208.000 millones de dólares).

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas de China anunció nuevos subsidios a los intereses hipotecarios para compradores de vivienda. A partir de octubre, los compradores primerizos que cumplan los requisitos podrán recibir subsidios equivalentes a una tasa anualizada de 1 punto porcentual sobre el principal de la hipoteca, por un periodo de hasta cinco años.

Para calificar para los subsidios, la propiedad adquirida debe tener hasta 120 metros cuadrados (1.292 pies cuadrados) de superficie y su precio debe ser de hasta 1,5 millones de yuanes (224.000 dólares).

Las medidas del martes representan “un enfoque dirigido, con menores costos de financiamiento, para apoyar a sectores seleccionados a través de bancos de política y del sector inmobiliario”, manifestó Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

Para el sector inmobiliario, buscan “respaldar la demanda de vivienda en ciudades de menor nivel, que aún enfrentan fuertes vientos en contra”, añadió.

Los líderes chinos apuntan a una tasa de crecimiento de 4,5%-5% para su economía en todo 2026, más lenta que el crecimiento de 5% del año pasado. En el trimestre de abril a junio, China informó que su economía se desaceleró a una expansión de 4,3%, el ritmo de crecimiento más débil en más de tres años.

El sector inmobiliario del país ha estado bajo presión durante años tras una crisis de liquidez en su industria de bienes raíces que se produjo cuando las autoridades chinas tomaran medidas contra el endeudamiento excesivo, con una caída de alrededor de 20% o más en los precios generales de la vivienda en comparación con 2021.

Es probable que las medidas del martes busquen ayudar a China a cumplir el objetivo mínimo de crecimiento anual, señaló Ng.

Los anuncios también se produjeron después de que el Consejo de Estado de China debatiera el lunes el fortalecimiento y la mejora de la eficacia de las políticas macroeconómicas en respuesta a los desafíos de la economía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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