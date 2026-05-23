Chilenos de la Flotilla Global Sumud regresan de Israel a Santiago y cuestionan al gobierno

Embarcaciones pertenecientes a la Flotilla Global Sumud, con activistas y ayuda humanitaria, se preparan para partir hacia Gaza desde el puerto de Marmaris, Turquía, el jueves 14 de mayo de 2026, en un intento por romper el bloqueo naval israelí. (AP Foto/Murat Kocabas) AP

Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi y Carolina Eltit pisaron suelo chileno vestidos con kufiyas cerca de las 9 de la mañana del sábado. En diálogo con la prensa, dieron su versión sobre la detención y denunciaron maltratos por parte de las fuerzas israelíes.

“El gobierno de Chile actuó pésimo, no sorprendiendo nuevamente”, se quejó Chanfreau, y calificó de “negligentes” las gestiones diplomáticas de la cancillería.

“Imagínense que un país cualquiera, que no sea Israel, secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas", agregó. "Es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas. Se ve que (a las autoridades de Chile) les importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos alrededor del mundo”.

Más de 50 embarcaciones con ayuda humanitaria para los palestinos zarparon del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje hacia las costas de Gaza. Al menos 17 botes fueron interceptados por la Armada israelí en las primeras tres horas de la operación, según el rastreador de la flotilla.

Israel ha mantenido un bloqueo sobre Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007, un año después de ganar las elecciones parlamentarias palestinas. El bloqueo restringe el movimiento de bienes y personas que entran y salen de Gaza. Egipto también ha cerrado ocasionalmente el cruce de Rafah, que, antes de la reciente guerra, era el único cruce fronterizo que no estaba bajo el control de Israel.

Un grupo nutrido de personas recibió a los chilenos con banderas palestinas, letreros, aplausos y sentidos abrazos por parte de los allegados más cercanos. “Gaza resiste, Palestina existe”, coreaban.

Chanfreau agradeció la recepción y la presión ejercida por la gente, y afirmó que fue fundamental para lograr su libertad.

Sobre las condiciones de la detención, que duró casi 3 días, Eltit denunció haber sufrido golpes y que fue “en condiciones precarias, sin papel higiénico, un baño para 190 personas, tirados al sol, amarrados de pies y manos”.

“Todos lo pasamos muy mal; nos trataron como si no fuéramos humanos”, coincidió Caiozzi.

Los organizadores indicaron que las embarcaciones fueron interceptadas a 250 millas náuticas (463 kilómetros) de las costas de Gaza. A diferencia de interceptaciones anteriores, que en su mayoría tuvieron lugar al amparo de la noche, las fuerzas armadas israelíes abordaron los botes a plena luz del día.

Una hora antes de la interceptación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel instó a los activistas a “cambiar de rumbo y dar la vuelta de regreso de inmediato”.

“Una vez más, una provocación por el simple hecho de provocar: otra supuesta ‘flotilla de ayuda humanitaria’ sin ayuda humanitaria”, publicó el ministerio en la red social X.

Las fuerzas armadas israelíes declinaron comentar sobre la operación.

Activistas de la flotilla originarios de Estados Unidos, México, Suecia y España también denunciaron vejaciones por parte de las fuerzas israelíes en las últimas horas.

“Nos interceptan con buques militares, nos apuntan con armas de guerra y se suben a nuestros barcos, además de que los destrozan y algunos se los roban, y ahí nos suben a un buque prisión”, agregó Chanfreau.

Turquía —que acogió a los detenidos antes de devolverlos a sus países— exhortó a Israel a que detuviera de inmediato la operación y liberara a los participantes de la flotilla.

FUENTE: AP