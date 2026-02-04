americateve

Chileno Neven Ilic es elegido miembro del comité ejecutivo del COI

MILÁN (AP) — El chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports, fue elegido el miércoles como nuevo miembro del comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional.

La presidenta del COI Kirsty Coventry durante la apertura de la sesión del Comité Olímpico Internacional, el 3 de febrero de 2026, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno)
Ilic se impuso 48-47 al italiano Giovanni Malagó en una segunda ronda que incluyó tres abstenciones. Habían empatado 48-48 en la primera con dos abstenciones.

Se trata del mayor logro de un dirigente chileno en la historia del olimpismo.

Ilic llenará el hueco dejado por la zimbabuense Kirsty Coventry tras su elección como presidenta del COI en marzo del año pasado

“Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile", dijo Ilic, quien ha fungido como presidente de Panam Sports, el ente que reúne a los comités olímpicos de las Américas, desde 2017. “La verdad es que hay muchas cosas por hacer y poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada uno de nuestros naciones al comité ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar”.

"Tenemos 41 países con distintas realidades y es importante poder llevar al comité ejecutivo las formas de poder resolver, seguir apoyando a los atletas y poder hacer que América crezca cada de día más”, agregó.

La elección se realizó durante la 145ª Sesión del COI en Milán en la víspera de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, que serán inaugurados el viernes.

