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Chile golpea en el segundo tiempo y vence a México 2-0 para agravar el mal arranque de Rafa Márquez

LOS ÁNGELES, California (AP) — Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro anotaron en el segundo tiempo para que Chile se impusiera el martes 2-0 sobre un México que sigue sin encontrar el rumbo bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

Gutiérrez abrió el marcador a los 54 minutos y Pizarro amplió la ventaja al 65 para la escuadra chilena, que venía de sufrir derrotas en sus pasados partidos amistosos en Norteamérica. ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2).

Inicio aciago de Márquez

Con este resultado, México hilvanó su segunda derrota tras haber sido apaleado 3-0 por Estados Unidos el fin de semana.

El conjunto tricolor cerró su gira por territorio estadounidense sin conocer la victoria en cuatro partidos, luego de empatar previamente 1-1 ante Colombia y Perú.

Se trata del peor arranque para un entrenador de la selección mexicana desde 1981, cuando Raúl Cárdenas inició su segunda etapa con una racha de nueve encuentros sin ganar.

Márquez, exzaguero del Barcelona y capitán del Tri en cinco Mundiales, asumió el cargo en relevo de Javier Aguirre, tras haberse desempeñado como su asistente desde agosto de 2024 hasta la conclusión de la Copa del Mundo, donde los mexicanos cayeron eliminados en octavos de final.

El estratega buscará su primera victoria en noviembre, cuando enfrente a Jamaica en una serie de ida y vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Desatenciones defensivas y rotación en la portería

El primer gol chileno nació tras una recuperación de pelota en medio campo; Gonzalo Tapia filtró el balón para Gutiérrez, quien ingresó al área y definió con un disparo rasante que pasó entre las piernas del guardameta Alex Padilla.

Padilla fue la opción elegida por Márquez para relevar a Raúl Rangel, quien había sido titular el sábado pasado ante Estados Unidos y cometió dos errores graves. Rangel también arrancó desde el inicio frente a Colombia, mientras que ante Perú el encargado de resguardar el arco fue Óscar García.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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