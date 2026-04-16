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Chile concreta el primer vuelo de deportados del gobierno de Kast; anuncia mayor control migratorio

SANTIAGO (AP) — La administración de José Antonio Kast realizó el jueves el primer vuelo de deportación de inmigrantes irregulares, un operativo que supone el inicio en Chile de una “política de control fronterizo estricto”.

ARCHIVO - El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo)
ARCHIVO - El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) AP

Kast llegó al poder hace poco más de un mes con el compromiso de contener la inmigración irregular y la violencia. Una de sus primeras medidas —a menos de una semana en el cargo— fue la construcción de una enorme zanja en la frontera norte del país para evitar los cruces clandestinos.

También prometió acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, en especial de aquellos que cuenten con condenas judiciales o antecedentes de delitos cometidos en el país.

Entre los 40 extranjeros deportados el jueves 30 tenían antecedentes asociados a delitos o conductas de alta gravedad, por lo que fueron escoltados por un fuerte refuerzo policial. El vuelo partió a primera hora desde la base de la Fuerza Aérea en Santiago y los individuos serán ahora entregados a las autoridades migratorias de Bolivia, Ecuador y Colombia.

“A poco andar del primer mes ya tenemos nuestro primer vuelo de expulsados. Y van a haber más”, dijo en una rueda de prensa el subsecretario de Interior, Máximo Pavez.

Ese ministerio había adelantado una “política permanente de control migratorio” que se desplegará de manera continua mediante operaciones aéreas y terrestres orientadas a “materializar expulsiones, reforzar la fiscalización y asegurar el cumplimiento efectivo de la ley”.

Los vuelos de expulsión de extranjeros han sido una herramienta recurrente de distintos gobiernos como los de los expresidentes Gabriel Boric (2022-2026) y Sebastián Piñera (2018-2022). Para ello, los deportados deben contar con una decisión oficial, ya sea a través de una medida administrativa u orden judicial, y el proceso debe ser coordinado entre las autoridades de todos los países involucrados.

Por eso hasta el momento este modelo de deportaciones no contempla a los ciudadanos venezolanos —la mayor comunidad extranjera en Chile y muchos de los cuales no cuentan con papeles— ya que las relaciones diplomáticas entre ambos países están congeladas.

Sin embargo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, indicó en la rueda de prensa que desde que Kast ganó las elecciones presidenciales en diciembre “han salido voluntariamente 2.180 venezolanos” del país. “Y hoy día tenemos un 67% menos ingresos irregulares que cuatro años atrás”, agregó.

Según estimaciones de la autoridad migratoria, unas 330.000 personas se encuentran en situación irregular en Chile, país de unos 18 millones de habitantes y donde la población extranjera saltó de 0,8% en 1992 a 8,8% en 2024. Muchos han vinculado la llegada masiva de inmigrantes a un aumento de la delincuencia.

FUENTE: AP

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