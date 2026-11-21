El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, espera el inicio del partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Sunderland y el Chelsea en Sunderland, Inglaterra, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP) AP

Podría estar gestándose otra crisis en el Chelsea, apenas unos meses después del inicio de la etapa de Xabi Alonso.

“Estamos en un momento frágil", manifestó el sábado, tras ver a su equipo arrollado en una derrota 4-1 en casa ante el Leeds —que no había ganado en Stamford Bridge en lo que va de siglo.

Ya sin jugadores importantes como el delantero Joao Pedro y el defensor Maxence Lacroix por lesiones, el Chelsea se desmoronó ante el Leeds después de la salida obligada de Moises Caicedo en el minuto 22, luego de que el mediocampista ecuatoriano cayera de forma aparatosa sobre la espalda al disputar un balón.

Pese a ponerse en ventaja a los tres minutos por medio de Emmanuel Emegha en su primera titularidad, el Leeds empató casi de inmediato con Noah Okafor y dominó la segunda mitad, en la que anotó Dominic Calvert-Lewin —desde el punto penal—, Okafor otra vez y luego el mediocampista de Estados Unidos Brenden Aaronson.

El Leeds —cuya rivalidad con el Chelsea se remonta a las décadas de 1960 y principios de 1970— venció por última vez al club londinense como visitante en 1999. Hace menos de un mes, el Tottenham ganó en Stamford Bridge por primera vez desde 2018. Antes del parón internacional, el Chelsea perdió 1-0 en Sunderland, que comenzó ese partido en el último lugar.

El Chelsea, uno de los clubes que más ha gastado en Europa en las últimas temporadas, ha caído hacia la mitad de la tabla y está ofreciendo actuaciones apáticas, aunque el equipo no tiene el obstáculo de la competencia europea esta temporada.

“Después de que perdimos a Moises, perdimos por completo el impulso”, explicó Alonso. “Hasta entonces lo estábamos haciendo bien, pero desde ese momento ellos empezaron a creer y nosotros dejamos de creer. Después de eso, nunca recuperamos las buenas sensaciones y no fuimos capaces de salir de la presión. Lo cambió por completo.

“No me siento decepcionado. Lo hacemos como equipo, como colectivo. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Tenemos que encontrar soluciones para hacerlo mejor porque esto va a pasar. Hubo momentos en los que no estábamos compitiendo al nivel requerido. Pero lo físico, los duelos, no es la única explicación. En la parte mental podemos hacerlo mejor”.

El Chelsea ha recibido ya 20 goles en 11 partidos, y solo el Crystal Palace, colista, y los equipos ascendidos Ipswich y Coventry han encajado más.

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FUENTE: AP