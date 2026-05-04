Chelsea pierde su sexto partido seguido en la Premier y Forest se acerca a la salvación

El arquero de Chelsea Robert Sánchez (izquierda) reacciona tras el gol de Taiwo Awoniyi para Nottingham Forest en el partido de la Liga Premier, el lunes 4 de mayo de 2026, en Londres. (John Walton/PA vía AP) AP

Taiwo Awoniyi firmó dos goles y provocó el penal que convirtió el delantero brasileño Igor Jesús para una victoria que dejó a un Forest con muchas rotaciones quedar al borde de la salvación. El Forest sacó una distancia de seis puntos por encima de la zona de descenso con tres jornadas por disputarse.

Joao Pedro puso fin en el tiempo añadido del segundo tiempo a la racha sin goles de Chelsea en la liga, que se remontaba a casi dos meses. Lo hizo con una definición e chilena, pero fue un consuelo.

En un día humillante para el club londinense y el entrenador interino Calum McFarlane, a Cole Palmer le atajaron un penal durante un tramo de 14 minutos de tiempo añadido en la primera parte, que fue necesario después de que Jesse Derry, un atacante de 18 años que cumplía su primera titularidad con Chelsea en la Premier, necesitara una larga atención médica tras un choque de cabezas con el rival Zach Abbott en un tiro de esquina.

Ambos tuvieron que abandonar el campo. Derry salió en camilla mientras Stamford Bridge quedaba en silencio y sus compañeros se mostraban preocupados.

Haber alcanzado la final de la Copa FA la semana pasada no ha logrado espolear a los jugadores de Chelsea, que fueron abucheados por sus propios aficionados al descanso y al final del partido, en medio de su pésima racha de resultados en la liga, que ha hundido al equipo hasta el noveno puesto y lo ha dejado fuera de la pelea por terminar entre los cinco primeros.

El sexto lugar aún podría dar acceso a la Liga de Campeones, pero solo en el escenario específico de que Aston Villa —actualmente quinto— termine en esa posición y además conquiste la Liga Europa. Chelsea está a cuatro puntos de Bournemouth, que ocupa el sexto puesto.

El Villa tendrá que remontar un 1-0 ante el Forest en las semifinales de la Liga Europa. La vuelta se juega en el Villa Park el jueves. Eso provocó que el técnico Vitor Pereira presentara prácticamente un once alternativo que aun así fue demasiado para Chelsea.

El mediapunta Morgan Gibbs-White fue uno de los mejores jugadores del Forest que comenzó en el banquillo. Entró y asistió a Awoniyi para el tercer gol a los 52 minutos y luego tuvo que salir con un vendaje alrededor de la cabeza tras un choque de cabezas con el portero de Chelsea Robert Sánchez, quien también tuvo que ser sustituido.

Más tarde el lunes, el Manchester City visitaba a Everton necesitado de una victoria para restablecer a tres puntos su desventaja respecto del líder Arsenal en la lucha por el título.

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FUENTE: AP