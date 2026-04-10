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Chelsea: Enzo Fernández sigue fuera pese a disculparse con el equipo

LONDRES (AP) — El futuro inmediato de Enzo Fernández en Chelsea sigue en el aire.

Fernández se disculpó por decir que desea vivir en Madrid, pero el técnico Liam Rosenior confirmó el viernes que se mantiene la sanción interna de dos partidos para el volante argentino y que Fernández todavía tiene “algunos obstáculos” que superar.

El jugador de 25 años no participó en la victoria 7-0 de Chelsea sobre Port Vale en los cuartos de final de la Copa FA el fin de semana pasado, y también quedará fuera del partido de la Liga Premier del domingo contra Manchester City en Stamford Bridge.

“No jugará el domingo pero, con suerte, después de eso será una parte enorme del grupo de cara al futuro”, manifestó Rosenior en una conferencia de prensa.

“Todavía hay algunos obstáculos que deben superarse y en los que no entraré, pero al mismo tiempo quiero que todos los jugadores estén realmente, realmente concentrados ahora en un buen cierre de temporada", indicó.

El campeón del mundo fue sancionado por decir en un pódcast que le gustaría vivir en Madrid, en medio de especulaciones sobre un posible traspaso al Real Madrid.

“Se ha disculpado conmigo, se ha disculpado con el club, y nos ocuparemos de eso después de un partido enorme el domingo”, comentó Rosenior, quien fue contratado en enero. “No estoy cuestionando el carácter de Enzo, no estoy cuestionando quién es como persona. Creo que la gente comete errores. No se puede exceder el castigo por el error”.

“Hemos impuesto una sanción, tomamos una decisión, yo tomé una decisión", agregó. "Lo que quiero para Enzo es que siga aquí y tenga una carrera sobresaliente”.

Chelsea marcha en el sexto lugar y pelea por un puesto en la Liga de Campeones con siete partidos por disputar en la temporada.

“El fútbol es un deporte de equipo, no se trata de individuos”, señaló Rosenior. “Hay ciertos valores y culturas en los que creo, y en los que este club cree, que hacen al equipo más fuerte si se hace bien”.

Fernández fichó con Chelsea procedente de Benfica por una cifra que entonces fue récord en Gran Bretaña: 107 millones de libras (143 millones de dólares), a comienzos de 2023.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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