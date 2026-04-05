Charlotte aprieta la carrera en el Este al vencer 122-108 a Minnesota, que extraña a Edwards

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LaMelo Ball (1), de los Hornets de Charlotte, pasa a Naz Reid (11), de los Timberwolves de Minnesota, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 5 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Coby White aportó 17 tantos para los Hornets (43-36), que lanzaron para un 48,9% de campo (45 de 92) camino a su cuarta victoria consecutiva. Están a medio juego del sexto puesto en la Conferencia Este.

Ball acertó siete de 14 desde larga distancia, en su octavo partido de la temporada —líder de la liga— con al menos siete triples. Este también fue el 20mo partido de Ball con cinco o más triples.

Charlotte, que tiene marca de 9-2 desde mediados de marzo y de 39-22 desde el Día de Acción de Gracias, no ha llegado a los playoffs en 10 años. A este ritmo, los Hornets incluso podrían saltarse los partidos del play-in y asegurar un lugar en la primera ronda.

Los Timberwolves (46-32) aún no lo han logrado, tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos desde que el as defensivo y tercer máximo anotador Jaden McDaniels quedó fuera por una lesión en la rodilla izquierda. También jugaron sin su estrella Anthony Edwards por octava vez en sus últimos 10 encuentros debido a un dolor persistente en la rodilla derecha.

El entrenador Chris Finch manifestó antes del partido que no cree que “haya una gran preocupación por algo a más largo plazo”, pero el estado de Edwards sigue siendo incierto.

Julius Randle lideró a los Timberwolves con 26 puntos, y Bones Hyland les dio su mayor impulso desde la banca con 18 tantos, seis rebotes y seis asistencias.

Minnesota está en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, con tres partidos de ventaja sobre Phoenix (43-35) por encima del corte del play-in, con cuatro partidos por disputar. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP