americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Charlotte aprieta la carrera en el Este al vencer 122-108 a Minnesota, que extraña a Edwards

MINNEAPOLIS (AP) — LaMelo Ball anotó 35 puntos y Miles Bridges sumó 25 unidades, ocho rebotes y siete asistencias para los enrachados Hornets de Charlotte en una victoria por 122-108 sobre los Timberwolves de Minnesota el domingo.

LaMelo Ball (1), de los Hornets de Charlotte, pasa a Naz Reid (11), de los Timberwolves de Minnesota, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 5 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn)
LaMelo Ball (1), de los Hornets de Charlotte, pasa a Naz Reid (11), de los Timberwolves de Minnesota, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 5 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Coby White aportó 17 tantos para los Hornets (43-36), que lanzaron para un 48,9% de campo (45 de 92) camino a su cuarta victoria consecutiva. Están a medio juego del sexto puesto en la Conferencia Este.

Ball acertó siete de 14 desde larga distancia, en su octavo partido de la temporada —líder de la liga— con al menos siete triples. Este también fue el 20mo partido de Ball con cinco o más triples.

Charlotte, que tiene marca de 9-2 desde mediados de marzo y de 39-22 desde el Día de Acción de Gracias, no ha llegado a los playoffs en 10 años. A este ritmo, los Hornets incluso podrían saltarse los partidos del play-in y asegurar un lugar en la primera ronda.

Los Timberwolves (46-32) aún no lo han logrado, tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos desde que el as defensivo y tercer máximo anotador Jaden McDaniels quedó fuera por una lesión en la rodilla izquierda. También jugaron sin su estrella Anthony Edwards por octava vez en sus últimos 10 encuentros debido a un dolor persistente en la rodilla derecha.

El entrenador Chris Finch manifestó antes del partido que no cree que “haya una gran preocupación por algo a más largo plazo”, pero el estado de Edwards sigue siendo incierto.

Julius Randle lideró a los Timberwolves con 26 puntos, y Bones Hyland les dio su mayor impulso desde la banca con 18 tantos, seis rebotes y seis asistencias.

Minnesota está en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, con tres partidos de ventaja sobre Phoenix (43-35) por encima del corte del play-in, con cuatro partidos por disputar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter