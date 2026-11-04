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Charles Leclerc es padre antes del Gran Premio de Brasil de F1

MÓNACO (AP) — El piloto de Ferrari Charles Leclerc ya es padre.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc previo a la primera sesión de prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, el viernes 30 de octubre de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)
El piloto de Ferrari Charles Leclerc previo a la primera sesión de prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, el viernes 30 de octubre de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo) AP

Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mieux revelaron el nacimiento de una niña, Bianca, en las redes sociales el miércoles.

La publicación de los Leclerc indicó que su hija nació el martes. Recibieron felicitaciones de varios pilotos de la Fórmula Uno, como Oscar Piastri de McLaren y Pierre Gasly de Alpine.

La próxima carrera de la F1 es el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo el domingo.

Leclerc había comentado previamente que intentaría pasar el mayor tiempo posible en casa cuando naciera su hija, pero que procuraría no perderse ninguna carrera.

Leclerc figura quinto en la clasificación de la F1, con una victoria esta temporada en el Gran Premio de Gran Bretaña.

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