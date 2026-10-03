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Cerveceros superan 3-2 a Padres en inicio de serie divisional con jugada insólita en la 9na

MILWAUKEE (AP) — William Contreras conectó un jonrón que rompió el empate en la séptima entrada y los Cerveceros de Milwaukee resistieron apenas para superar el sábado 3-2 a los Padres de San Diego en el primer juego de su serie divisional de la Liga Nacional.

El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja luego de batear un jonrón en el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Padres de San Diego, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf)
El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja luego de batear un jonrón en el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Padres de San Diego, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

En una jugada insólita y clave en el noveno inning, lo que parecía un jonrón de Ty France para dar la ventaja a los Padres impactó el techo del American Family Field y cayó en el guante del jardinero venezolano Jackson Chourio para un out.

San Diego tenía a un corredor en primera con un out en la novena, cuando France conectó su elevado enorme que golpeó una baranda en el techo antes de que Chourio lo atrapara en territorio bueno, sobre la pista de advertencia del jardín izquierdo.

Según las reglas de terreno del estadio, cualquier bola bateada que golpee el techo o uno de sus cables en territorio bueno es una pelota buena que puede ser atrapada para un out. Por ello, la atrapada de Chourio retiró a France.

Los Padres impugnaron sin éxito, al alegar que el batazo de France había sido foul.

Jackson Merrill conectó luego un elevado al jardín derecho para que el juego terminara.

Chourio conectó también un jonrón de dos carreras. Los Cerveceros ganaron por 16ª vez en 19 juegos.

San Diego perdió apenas por cuarta vez en sus últimas 24 presentaciones, pese a sacar del juego al as de Milwaukee, Jacob Misiorowski, después de cuatro entradas.

Esta serie al mejor de cinco continúa el domingo con un duelo de lanzadores. Michael King, de San Diego (12-10, 3,21 de efectividad), choca con Logan Henderson(11-3, 2,47).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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