americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cerveceros remontan en la 8ª y frenan reacción en la 9ª para vencer 4-3 a Cachorros

MILWAUKEE (AP) — El venezolano Jackson Chourio conectó un sencillo productor de dos carreras para encabezar un rally de tres anotaciones en la octava entrada e hizo una atrapada en zambullida para el último out en la novena, mientras los Cerveceros de Milwaukee remontaron el lunes por 4-3 para vencer a los Cachorros de Chicago.

El jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong (a la derecha), se roba la segunda base mientras el segunda base de los Cerveceros de Milwaukee, Brice Turang (2), llega tarde a la jugada para tocarlo durante la quinta entrada de un partido de béisbol el lunes 7 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf)
El jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong (a la derecha), se roba la segunda base mientras el segunda base de los Cerveceros de Milwaukee, Brice Turang (2), llega tarde a la jugada para tocarlo durante la quinta entrada de un partido de béisbol el lunes 7 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Los Cachorros quedaron a ocho juegos de los Cerveceros, líderes de las Grandes Ligas, en la División Central de la Liga Nacional tras perder el primer duelo de esta serie de tres juegos.

Chicago intentó su propia remontada en la novena entrada ante Trevor Megill.

Los Cachorros perdían 4-2 cuando el venezolano Pedro Ramírez, quien ya había conectado un jonrón en la quinta entrada, pegó un batazo con un out que podría haber superado la barda si el jardinero derecho Luis Lara no hubiera hecho una atrapada saltando. Luego, Pete Crow-Armstrong disparó un batazo de 400 pies por encima de la barda entre el jardín derecho y el central para el primer jonrón que Megill permitió en toda la temporada.

El abridor de los Cachorros, Matthew Boyd, silenció a Milwaukee durante las primeras siete entradas, pero se metió en problemas en la octava.

El dominicano Abner Uribe (5-2) se apuntó la victoria tras retirar en orden a los tres bateadores en la octava.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

EMERGENCIA EN MIAMI: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter