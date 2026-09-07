Cerveceros remontan en la 8ª y frenan reacción en la 9ª para vencer 4-3 a Cachorros

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El jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong (a la derecha), se roba la segunda base mientras el segunda base de los Cerveceros de Milwaukee, Brice Turang (2), llega tarde a la jugada para tocarlo durante la quinta entrada de un partido de béisbol el lunes 7 de septiembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Los Cachorros quedaron a ocho juegos de los Cerveceros, líderes de las Grandes Ligas, en la División Central de la Liga Nacional tras perder el primer duelo de esta serie de tres juegos.

Chicago intentó su propia remontada en la novena entrada ante Trevor Megill.

Los Cachorros perdían 4-2 cuando el venezolano Pedro Ramírez, quien ya había conectado un jonrón en la quinta entrada, pegó un batazo con un out que podría haber superado la barda si el jardinero derecho Luis Lara no hubiera hecho una atrapada saltando. Luego, Pete Crow-Armstrong disparó un batazo de 400 pies por encima de la barda entre el jardín derecho y el central para el primer jonrón que Megill permitió en toda la temporada.

El abridor de los Cachorros, Matthew Boyd, silenció a Milwaukee durante las primeras siete entradas, pero se metió en problemas en la octava.

El dominicano Abner Uribe (5-2) se apuntó la victoria tras retirar en orden a los tres bateadores en la octava.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP