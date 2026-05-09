Cerveceros remontan en la 10ma y ganan 4-3; Yankees desperdician joya de Cam Schlittler

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William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, es empapado por Jackson Chourio y Garrett Mitchell después de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 9 de mayo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Los Yankees desperdiciaron una actuación brillante de Cam Schlittler y han perdido partidos consecutivos por primera vez desde que encadenaron cinco derrotas seguidas del 8 al 12 de abril. El viernes, apenas consiguieron tres hits contra Jacob Misiorowski y Shane Drohan, de Milwaukee, en una derrota 6-0.

Paul Goldschmidt conectó un jonrón abriendo el juego e impulsó dos carreras por los Yankees. Jake Bauers se voló la barda por Milwaukee.

El sencillo dentro del cuadro del venezolano Jackson Chourio con un out, ante el boricua Fernando Cruz (3-1), empató el juego y dejó corredores en primera y segunda.

Contreras siguió con un elevado al jardín derecho que trajo a Rengifo al plato con facilidad.

El derecho de los Yankees Luis Gil fue colocado en la lista de lesionados en Triple-A Scranton/Wilkes-Barre por inflamación en el hombro. ___

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FUENTE: AP