Cerveceros listos para otro choque con los poderosos Dodgers en la Serie de Campeonato

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Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee le da seguimiento a su sencillo remolcador en la séptima entrada del juego 3 de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Padres de San Diego el martes 6 de octubre del 2026. (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

Sabía que serían los poderosos Dodgers de Los Ángeles —con sus títulos consecutivos de la Serie Mundial y una nómina que proyecta una larga sombra sobre Yelich y los Cerveceros, que se encuentran en un mercado pequeño.

“Hemos estado esperando tener que jugar contra ellos en esta ronda desde los entrenamientos de primavera, en la temporada regular”, afirmó Yelich el sábado. “Como que simplemente sabes que eso es lo que va a pasar”.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2026 es una secuela, con Shohei Ohtani y los Dodgers enfrentándose al venezolano Jackson Chourio y los Cerveceros. Los Ángeles barrió a Milwaukee en la Serie de Campeonato del año pasado para que conquistaran su 26mo banderín de la Liga Nacional de la franquicia y su noveno campeonato de la Serie Mundial. Los Dodgers también eliminaron a los Cerveceros en esta instancia en 2018 y en la ronda de comodines en 2020.

El Juego 1 del domingo por la noche presenta a un par de ases mezquinos. Tarik Skubal lanza por Los Ángeles después de que el ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young fuera adquirido en un canje con Detroit el 1 de agosto, y Jacob Misiorowski —el principal favorito para el Premio Cy Young de la Liga Nacional— abre por Milwaukee.

Este nuevo capítulo de la Serie de Campeonato también pone el foco en los argumentos contrapuestos en el centro de las negociaciones del convenio colectivo de la MLB. El contrato laboral de cinco años vence el 1 de diciembre, y se espera que la gerencia imponga un cierre patronal a los jugadores en una confrontación que podría afectar la temporada 2027.

Los Dodgers terminaron 100-62 esta temporada y ganaron el Oeste de la Liga Nacional por quinto año consecutivo después de iniciar la campaña con una nómina de 323,6 millones de dólares, solo por detrás de los Mets de Nueva York. La nómina de Milwaukee para el día inaugural, de 125,9 millones de dólares, ocupó el puesto 20, y los Cerveceros establecieron un récord de la franquicia con 103 victorias —la mayor cifra de las Grandes Ligas— rumbo a su cuarto título consecutivo de la División Central.

“Estamos concentrados en intentar ganar, y creo que lo hemos estado desde hace un tiempo”, manifestó Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros. “Independientemente de cómo se vean las cuestiones económicas, los muchachos ahí dentro creen, y yo también”. Milwaukee fue maniatado por Los Ángeles en los playoffs del año pasado, bateando para .118 y anotando apenas una carrera en cada juego de la barrida. Ohtani remató la serie al conectar tres jonrones solitarios y ponchar a 10 en seis entradas sin permitir carreras en el Juego 4. Ohtani no lanzará esta vez debido a lesiones, y el toletero japonés se fue de 13-2 con cuatro ponches en la serie divisional de la Liga Nacional a cuatro juegos contra Atlanta. Pero los Dodgers aún cuentan con una rotación temible, encabezada por Skubal y Yoshinobu Yamamoto. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP