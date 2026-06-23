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Cerveceros dejan libre al tercera base venezolano Luis Rengifo tras designarlo para asignación

MILWAUKEE (AP) — Luis Rengifo fue dejado en libertad por los Cerveceros de Milwaukee tras comenzar la temporada como su tercera base titular.

Luis Rengifo de los Cerveceros de Miilwaukee corre a primera base tras su batazo en la quinta entrada ante los Rockies de Colorado el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/David Zalubowski)
Luis Rengifo de los Cerveceros de Miilwaukee corre a primera base tras su batazo en la quinta entrada ante los Rockies de Colorado el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Cerveceros anunciaron la decisión el martes, una semana después de designarlo para asignación.Milwaukee designó al pelotero venezolano para asignación cuando subieron al campocorto Cooper Pratt desde Triple-A Nashville.

Rengifo fue titular en 45 juegos en la tercera base con los Cerveceros, mientras se repartía el tiempo en esa posición con David Hamilton, quien ha sido titular 28 veces en la antesala. Rengifo bateaba para .205, con un porcentaje de embase de .280 y un porcentaje de slugging de .254, sin jonrones, 19 carreras impulsadas y tres bases robadas en 57 juegos.

Los cerveceros firmaron a Rengifo con un contrato de un año por 3,5 millones de dólares en febrero, después de que pasara siete temporadas con los Angelinos de Los Ángeles.

Los Cerveceros también informaron el martes que el jardinero Brandon Lockridge se someterá a un procedimiento artroscópico el jueves, tras presentar un aumento de molestias por la laceración en la rodilla derecha y el hematoma óseo que lo llevaron a la lista de lesionados. Se espera que Lockridge, quien jugó por última vez el 8 de mayo, regrese a finales de julio.

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FUENTE: AP

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