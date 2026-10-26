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Cerveceros aplastan 10-1 a los Rays y quedan a un triunfo de su primer título de Serie Mundial

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El dominicano Jackson Chourio y Brice Turang encendieron la quinta entrada de ocho carreras de Milwaukee, y los Cerveceros arrollaron para vencer el lunes 10-1 a los Rays de Tampa Bay para quedar a una victoria de su primer título de la Serie Mundial.

El pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Brandon Woodruff celebra con el catcher dominicano Gary Sánchez la victoria en el juego 3 de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
El pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Brandon Woodruff celebra con el catcher dominicano Gary Sánchez la victoria en el juego 3 de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El zurdo novato Robert Gasser lanzó pelota de un solo hit y enfrentó al mínimo de bateadores durante seis entradas, y Milwaukee se encaminó a una ventaja de 3-0 en la Serie. El Juego 4 se disputa el martes en Tropicana Field, donde muchos aficionados de los Cerveceros se presentaron el lunes y animaron desde detrás del dugout de visitantes.

Gasser permitió un sencillo de línea al cubano Yandy Díaz para abrir la parte baja de la primera entrada y luego retiró a 14 bateadores consecutivos antes de que el también cubano Victor Mesa Jr. recibiera base por bolas para iniciar la sexta de Tampa Bay. Gasser se convirtió en el primer zurdo en enfrentar al mínimo de 18 bateadores en seis entradas de un juego de Serie Mundial desde Sandy Koufax con los Dodgers en 1965.

Chourio se fue de 5-4, su compatriota venezolano William Contreras de 5-3 y Milwaukee acumuló 16 hits ante el dominicano Freddy Peralta, quien es apodado “Fastball Freddy” y cinco relevistas para ganar su octavo juego consecutivo de postemporada y el cuarto seguido como visitante.

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FUENTE: AP

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