Cerveceros abrirán con Dustin May y Padres con Nick Pivetta en el juego 3 de la Serie Divisional NL

Dustin May de los Cerveceros de Milwaukee lanza en el encuentro ante los Cardenales de San Luis el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

San Diego planea abrir con Nick Pivetta en un duelo de lanzadores derechos. Los Brewers lideraban la serie al mejor de cinco 1-0 de cara al Juego 2 el domingo.

May terminó 7-9 con una efectividad de 4.70, con marca de 2-2 y efectividad de 5.65 en 10 aperturas con Milwaukee después de registrar 5-7 con efectividad de 4.38 en 21 aperturas con St. Louis. En sus últimas tres apariciones de la temporada regular, May permitió siete carreras y tres jonrones en 7 1/3 entradas.

May tuvo marca de 1-1 con una efectividad de 1.23 en tres aperturas contra San Diego este año, mientras ponchaba a 22 en 22 entradas. En su única apertura contra los Padres después del canje, May permitió una carrera en siete entradas y se fue sin decisión en una derrota 4-3 en 11 entradas el 12 de agosto.

El mánager de los Brewers, Pat Murphy, afirmó: “Ha lanzado fantástico contra los Padres. Tiene experiencia y lo trajimos para hacer eso”.

Milwaukee adquirió a May junto con el relevista zurdo JoJo Romero en un canje que envió a los jardineros de ligas menores Alexander Frias y Josiah Ragdale a los Cardinals.

Pivetta (3-2, 2.86) pasó gran parte de esta temporada en la lista de lesionados por un problema en el codo que surgió en abril. Regresó y tuvo una efectividad de 1.45 en cuatro apariciones en septiembre, y luego permitió una carrera en 3 1/3 entradas en la victoria 4-1 de San Diego en el Juego 2 de la Serie de Comodines contra los Chicago Cubs el miércoles.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, señaló: “Ha sabido manejar el momento, y nos gusta lo que tiene. Ha sido un buen lanzador durante gran parte de su carrera y especialmente aquí con los Padres”.

Pivetta tiene marca de 2-2 con una efectividad de 2.86 en cinco apariciones de postemporada en su carrera, incluidas tres aperturas. May lanzó con el equipo campeón de la Serie Mundial de 2020 de los Los Angeles Dodgers y tiene marca de 3-1 con una efectividad de 3.86 en tres aperturas de postemporada y seis apariciones como relevista.

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FUENTE: AP