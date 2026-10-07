Cerveceros abrirá con Robert Gasser en el juego 4 de la serie divisional ante Padres

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El pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Robert Gasser lanza en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Los Cerveceros anunciaron a Gasser (5-5, efectividad de 3.87) como su abridor un día después de que los Padres anunciaran al derecho Walker Buehler (9-6, 4,63) como el suyo. San Diego ganó 4-3 la noche del martes para evitar la eliminación y recortar la ventaja de Milwaukee en la serie al mejor de cinco a 2-1.

Esta será la primera aparición de ambos lanzadores en la Serie Divisional. Buehler había iniciado la serie en la lista de paternidad antes de ser reincorporado el lunes.

Gasser tuvo dos apariciones como relevista durante la marcha de Milwaukee en los playoffs el año pasado y permitió dos carreras en 2 2/3 entradas. Lanzó extremadamente bien al final de la temporada regular, ya que permitió seis carreras —cinco limpias— en 27 entradas en septiembre para una efectividad de 1.67.

Los Padres seleccionaron a Gasser en el draft y lanzó en su sistema de ligas menores antes de pasar a los Cerveceros en un canje de 2022 que llevó al relevista Josh Hader a San Diego.

Buehler tiene mucha más experiencia en postemporada tras lanzar con los equipos campeones de la Serie Mundial de 2020 y 2024 de los Dodgers de Los Ángeles. Tiene marca de 4-4 con una efectividad de 3.04 en 19 apariciones de playoffs en su carrera, incluidas 18 aperturas. Se acreditó el salvamento en la victoria de los Dodgers en el Juego 5, que aseguró el título, sobre los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 2024.

Buehler abrió y cargó con la derrota cuando los Cerveceros consiguieron su última victoria de playoffs como visitantes, en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers. Desde entonces, Milwaukee ha perdido 12 partidos consecutivos de playoffs como visitante.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP