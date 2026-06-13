Cepeda cierra campaña en Colombia y llama a vencer a “ultraderecha” y defender reformas sociales

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El candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, se dirige a sus seguidores en un mitin de campaña en Bogotá, Colombia, el sábado 13 de junio de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

Tras alcanzar el 40.91% de los votos durante la primera vuelta, Cepeda, del movimiento oficialista Pacto Histórico, se convirtió en finalista al balotaje del 21 de junio, junto a De la Espriella, de Defensores de la Patria, quien lideró con 43.73%, según resultados del Consejo Nacional Electoral.

Desde el recinto cultural La Santamaría en Bogotá —una antigua plaza de toros— el postulante oficialista aseguró que seguirá “construyendo las grandes transformaciones históricas” que consideró ha alcanzado el actual gobierno y llamó a defenderlas de las supuestas intenciones de la “ultraderecha”.

Cepeda, heredero político de Petro, mencionó la política agraria impulsada por el actual gobierno, la defensa del ambiente y de los derechos de los pueblos y nacionalidades, la política de paz en medio del conflicto armado interno, así como otras reformas sociales.

“En el segundo gobierno, vamos a profundizar todos esos logros”, aseveró el candidato del Pacto Histórico y afirmó que “derrotaremos a la extrema derecha y su proyecto de muerte en nuestro país”, en alusión a su rival político. Sin mencionar su nombre, lo acusó de pretender echar abajo todas las reformas sociales de Petro.

En medio de la ovación de miles de seguidores congregados en Bogotá, el postulante oficialista también reiteró su defensa a los derechos de la naturaleza. Lo hizo desde un recinto que solía usarse para corridas de toros, pero que fueron prohibidas por una ley firmada por Petro en 2024.

“Continuaremos el liderazgo del presidente Petro como país que defiende la naturaleza”, afirmó Cepeda.

Filósofo, exmiembro de las Juventudes Comunistas y actual congresista, Cepeda avanzó hacia el balotaje descartando el apoyo a una iniciativa ciudadana que buscaba una asamblea constituyente, una de las principales críticas hacia e la campaña presidencial de la primera vuelta. En cambio, dijeron que concentrarán esfuerzos para derrotar la “extrema derecha”. FUENTE: AP

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