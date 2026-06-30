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Cepeda anuncia "desobediencia civil" si presidente electo colombiano no renuncia a ciudadanía EEUU

BOGOTÁ (AP) — El excandidato presidencial Iván Cepeda anunció el martes que recurrirá a la “desobediencia civil pacífica” en caso de que el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncie a su nacionalidad estadounidense, aclare si ha sido “colaborador de agencias” de inteligencia de ese país y otros condicionamientos.

Iván Cepeda reconoce su derrota en las elecciones presidenciales en una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Iván Valencia)
Iván Cepeda reconoce su derrota en las elecciones presidenciales en una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Iván Valencia) AP

El progresista Cepeda, quien ejercerá la oposición desde una banca en el Senado tras perder en el balotaje presidencial, explicó en una declaración a la prensa que la desobediencia “implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

Cepeda, aliado político del presidente saliente Gustavo Petro, instó a sus más de 12 millones de electores a que también entren en desobediencia en caso de que De la Espriella no ceda ante las condiciones, lo que implicaría que desconozcan “cualquier orden” dada por el presidente electo.

De la Espriella, de 47 años, nació en la capital de Colombia y en su edad adulta recibió la ciudadanía estadounidense. Según dijo en la campaña a The Associated Press también es miembro del Partido Republicano.

Los cuestionamientos sobre su doble nacionalidad han orbitado su campaña, tanto por las críticas de Cepeda y Petro, quienes cuestionan su lealtad a Colombia, como por un grupo de juristas que antes del balotaje advirtieron que sus obligaciones como presidente colombiano entrarían en “radical contradicción” con las adquiridas en Estados Unidos como ciudadano.

El abogado y empresario De la Espriella ha dicho que su compromiso es con Colombia y que la Constitución no impide tener otras nacionalidades, sino que exige haber nacido en Colombia y tener más de 30 años de edad para ejercer como presidente.

Cepeda también cuestionó el apoyo político que De la Espriella recibió del presidente estadounidense Donald Trump durante la campaña, al considerarlo una “abierta interferencia” al proceso electoral en Colombia.

A su juicio, De la Espriella no debería posesionarse como presidente hasta que renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare otros temas relacionados con Estados Unidos, a riesgo de que su posesión quede “viciada por ser ilegal e ilegítima”.

La sombra de Saab

Cepeda pidió que De la Espriella aclare si fue o es “colaborador o miembro de agencias de seguridad" de Estados Unidos, argumentando que en su ejercicio como abogado contribuyó a los acercamientos con las autoridades de ese país y Alex Saab, un aliado cercano del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro que enfrenta problemas con la justicia estadounidense.

De la Espriella dijo en campaña a la AP que lo dejó de representar hace aproximadamente siete años. Explicó entonces que sus "contactos con las fiscalías, con los agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, siempre fue por los temas de Saab, pero para que él negociara, cosa que no quiso hacer".

Cepeda también pidió a De la Espriella que cese “toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo”.

De la Espriella dijo a AP que estaría dispuesto a enviar en extradición a Petro en caso de que fuera requerido por Estados Unidos y avancen investigaciones en etapas iniciales que cursan en ese país.

En los últimos meses fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una persona con conocimiento de la investigación que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y habló en marzo con AP bajo condición de anonimato.

FUENTE: AP

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