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CBS News cierra su histórico servicio de radio tras casi un siglo, marcando el fin de una era

NUEVA YORK (AP) — CBS News informó el viernes que cerrará su histórico servicio de noticias de radio tras casi 100 años de funcionamiento, poniendo fin a una era y atribuyendo el cierre a dificultades económicas, mientras el mundo avanza hacia fuentes digitales y podcasts.

ARCHIVO – El centro de transmisión de CBS en la Calle 57 de Nueva York, el 20 de abril de 2023. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)
ARCHIVO – El centro de transmisión de CBS en la Calle 57 de Nueva York, el 20 de abril de 2023. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo) AP

Cuando salió al aire, en septiembre de 1927, el servicio fue el precursor de toda la cadena, dándole al joven William S. Paley un inicio en el negocio. Los célebres reportes que el locutor Edward R. Murrow hizo desde una azotea durante los bombardeos nazis sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial mantuvieron a los estadounidenses escuchando con ansiedad.

Hoy, CBS News Radio proporciona material a unas 700 emisoras en todo el país y es conocida sobre todo por sus resúmenes informativos a la hora en punto. El servicio terminará el 22 de mayo, indicó la cadena el viernes.

“La radio forma parte del tejido de CBS News y eso siempre va a ser parte de nuestra historia”, dijo la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, al comunicar la noticia al personal. “Quiero que sepan que hicimos todo lo que pudimos, incluso antes de que yo me incorporara a la empresa, para tratar de encontrar una solución viable que permitiera sostener la operación de radio”.

Pero, con los cambios radicales en la industria de los medios, “simplemente no pudimos encontrar la manera de hacerlo posible”, manifestó.

No son los primeros recortes de radio en CBS

CBS News recortó parte de su programación de radio a finales del año pasado, incluidos los programas “Weekend Roundup” y “World News Roundup Late Edition”, en un intento por mantener el servicio en marcha.

No se sabe cuántas personas perderán sus empleos debido al cierre de la radio. CBS News recortó el viernes alrededor del 6% de su plantilla, equivalente a más de 60 personas. La agitación en la cadena aún no termina, ya que es probable que la empresa matriz, Paramount Global, absorba a CNN como parte de su anunciada compra de Warner Bros. Discovery.

Junto con los periódicos, la radio fue el medio dominante en la forma en que los estadounidenses obtenían sus noticias desde poco después del inicio de la radio comercial en 1920 hasta la década de 1940, cuando las personas en sus salas de estar escuchaban las “Charlas junto a la chimenea” del presidente Franklin Delano Roosevelt durante la Depresión. La transmisión de CBS News Radio sobre la invasión de Austria por parte de Alemania en 1938, la primera vez que se escuchó a Murrow al aire, fue un hito histórico para el servicio.

Locutores como Douglas Edwards, Dallas Townsend y Christopher Glenn fueron voces familiares en CBS News Radio. El inicio de la era de la televisión en la década de 1950 comenzó un largo declive para la radio, que actualmente suele ser una ocurrencia tardía con el mundo en línea y en los teléfonos. Quienes buscan audio suelen recurrir a los podcasts antes que a la radio.

“Esta es otra parte del panorama que se ha desprendido y ha caído al mar”, afirmó Michael Harrison, editor de Talkers, una publicación comercial sobre programas de radio hablada. “Es una lástima. Es una pérdida para el país y para la industria”.

Un actor importante de la radio durante muchas décadas

CBS News Radio fue una fuerza importante para generaciones de estadounidenses. “Su época dorada se extendió durante décadas”, señaló Harrison. “Era calidad en todos los niveles. Sonaba bien. Su cobertura era lo más objetiva posible dentro del ámbito de la naturaleza humana. Sus recursos eran amplios. Tenía un factor de confianza muy alto que se consideraba el estándar de la época”.

Hasta el momento, la portada del sitio web de CBS News no ha presentado la noticia de su desaparición.

Weiss, fundadora del sitio web Free Press y sin experiencia en noticias de radiodifusión antes de ser contratada por la nueva dirección de Paramount, empresa matriz de CBS, se ha convertido rápidamente en una generadora de titulares y en una figura polarizadora en el periodismo. Retuvo durante un mes la emisión de una nota de “60 Minutes” en la que se criticaba la política de deportación del presidente Donald Trump, y sus críticos están atentos para ver si desplaza a la cadena en una dirección favorable al mandatario.

Al dirigirse a su personal en enero, tres meses después de asumir como jefa de CBS News, invocó al legendario periodista de la cadena Walter Cronkite como símbolo de una forma de pensar antigua y dijo que, si la cadena continúa con su estrategia actual, “estamos fritos”. Anunció la contratación de 18 nuevos colaboradores y afirmó que CBS News necesita hacer historias que “sorprendan y provoquen —incluso dentro de nuestra propia redacción”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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