americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cavaliers superan 139-132 a los Hornets y rompen racha de tres derrotas

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 30 puntos y De’Andre Hunter sumó 15 de sus 27 en la segunda mitad, impulsando la victoria el lunes 139-132 de los Cavaliers de Cleveland ante los Hornets de Charlotte.

El base de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell da una giro con el balón frente al base de los Hornets de Charlotte Kon Knueppel en el encuentro del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/David Dermer)
El base de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell da una giro con el balón frente al base de los Hornets de Charlotte Kon Knueppel en el encuentro del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/David Dermer) AP

Darius Garland añadió 27 unidades y diez asistencias para Cleveland, que se alejó en la segunda mitad para romper una racha de tres derrotas consecutivas. Los Cavaliers venían de perder tres seguidos en casa y tiene un récord de 2-5 en el Rocket Arena desde el 30 de noviembre.

LaMelo Ball lideró a Charlotte con 23 tantos y nueve asistencias, encestando seis triples. El novato Kon Knueppel y Brandon Miller anotaron cada uno 20 puntos, mientras que Moussa Diabate capturó un máximo de temporada de 14 rebotes.

Hunter dio un gran impulso a los Cavaliers al inicio del tercer cuarto, permaneciendo en la cancha después de recibir un golpe flagrante en la cara por parte de Diabate. Anotó ambos tiros libres y un triple en la posesión subsiguiente para aumentar la ventaja a 98-85.

Dean Wade contribuyó con 14 puntos y siete rebotes para Cleveland, que tomó su mayor ventaja de 131-112. Lonzo Ball tuvo seis puntos y siete asistencias en el segundo partido de una serie de tres en casa que precede al juego de Navidad de los Cavaliers en Nueva York.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter