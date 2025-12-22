Cavaliers superan 139-132 a los Hornets y rompen racha de tres derrotas

Compartir en:









El base de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell da una giro con el balón frente al base de los Hornets de Charlotte Kon Knueppel en el encuentro del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/David Dermer) AP

Darius Garland añadió 27 unidades y diez asistencias para Cleveland, que se alejó en la segunda mitad para romper una racha de tres derrotas consecutivas. Los Cavaliers venían de perder tres seguidos en casa y tiene un récord de 2-5 en el Rocket Arena desde el 30 de noviembre.

LaMelo Ball lideró a Charlotte con 23 tantos y nueve asistencias, encestando seis triples. El novato Kon Knueppel y Brandon Miller anotaron cada uno 20 puntos, mientras que Moussa Diabate capturó un máximo de temporada de 14 rebotes.

Hunter dio un gran impulso a los Cavaliers al inicio del tercer cuarto, permaneciendo en la cancha después de recibir un golpe flagrante en la cara por parte de Diabate. Anotó ambos tiros libres y un triple en la posesión subsiguiente para aumentar la ventaja a 98-85.

Dean Wade contribuyó con 14 puntos y siete rebotes para Cleveland, que tomó su mayor ventaja de 131-112. Lonzo Ball tuvo seis puntos y siete asistencias en el segundo partido de una serie de tres en casa que precede al juego de Navidad de los Cavaliers en Nueva York.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP