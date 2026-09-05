Cavadores de tumbas húngaros compiten en concurso de velocidad para desafiar tabúes

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En la imagen, proporcionada por Lili Szandelszky, varios cavadores de tumbas compiten en un concurso destinado a sacudirse los tabúes relacionados con la muerte, en el cementerio público de Nyergesújfalu, Hungría, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Lili Szandelszky vía AP) AP

Un concurso de excavación de tumbas en un cementerio húngaro podría sonar como la frase inicial de un sketch de comedia. Resultó ser todo lo contrario, cuando 38 competidores tomaron picos y palas el sábado.

La Asociación Húngara de Mantenedores y Operadores de Cementerios organiza el concurso para mostrar el oficio de cavar tumbas y sus habilidades, y sacudirse los tabúes relacionados con la muerte.

El suelo seco, endurecido por el verano, del cementerio público de Nyergesújfalu, en el norte de Hungría, resultó un adversario digno para los 19 equipos de dos hombres. Todos resoplaban, jadeaban y sudaban mientras competían por el título de la tumba excavada más rápido y con más estilo.

“La velocidad es lo principal aquí, no la belleza”, comentó Róbert Nagy, el vencedor junto con su compañero de equipo, László Kiss.

“Cuando tienes que cavar una tumba para un funeral, debes ser muy cuidadoso con las dimensiones exactas y asegurarte de que quede bellamente tallada”, añadió.

Su tiempo ganador fue de 1 hora y 21 minutos, excavando según las especificaciones del concurso: tumbas de 1,6 metros (5½ pies) de profundidad, 2 metros (6½ pies) de largo y 0,8 metros (2,6 pies) de ancho.

Los triunfadores compartieron un premio en efectivo de 200.000 forintos húngaros (unos 640 dólares). ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP