Cathy Engelbert se jubilará en diciembre tras agitado mandato de 7 años y medio al frente de la WNBA

ARCHIVO - Foto del 19 de julio del 2025, la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert en conferencia de prensa antes del Juego de Estrellas. (AP Foto/Michael Conroy, Archivo) AP

Engelbert es la segunda presidenta o comisionada de la WNBA con más tiempo en el cargo, y ayudó a negociar un lucrativo convenio colectivo esta pasada primavera que dio como resultado el primer conjunto de salarios de un millón de dólares para jugadoras en la liga.

“Cathy ha presidido la WNBA durante el periodo de crecimiento más significativo en los 30 años de historia de la liga”, comentó el viernes Adam Silver, comisionado de la NBA, al anunciar la decisión de Engelbert. “Estamos agradecidos por el liderazgo de Cathy y su compromiso inquebrantable con el avance del baloncesto femenino”.

Engelbert, que cumplirá 62 años en noviembre, le dijo a The Associated Press que lleva meses pensando en retirarse.

“Cuando llegué por primera vez a la liga, mi intención era hacer esto durante 3 años y medio. Los 7 años y medio superaron ese tiempo”, explicó en entrevista telefónica. “Este es un momento realmente bueno, dado el recorrido de transformación financiera en el que hemos estado. Lograr el convenio colectivo, cerrar un acuerdo de derechos de medios a largo plazo, concretar la expansión”.

Engelbert insiste en que la decisión de irse fue únicamente suya y que no sintió presión alguna para dejar el cargo por parte de actores de la NBA o de la WNBA.

La comisionada señaló que ha estado trabajando en un plan de sucesión durante los últimos años. Aunque no dio detalles sobre quién podría ser considerado para el puesto, Engelbert sí indicó que hay posibles candidatos, tanto internos como externos, en el radar de la liga.

“Es un buen momento para entregárselo al próximo líder, para llevar la ‘W’ a una mejor etapa”, indicó. “Estoy orgullosa del equipo que construimos y de todo lo que logramos. Un líder sabe cuándo es momento de soltar el micrófono y seguir adelante después de construir un equipo potente en la oficina de la liga”.

Engelbert comentó que tiene sentimientos encontrados sobre su salida.

“Me encanta el baloncesto femenino y todavía no me voy a ninguna parte. Llevaremos a cabo un verdadero proceso de sucesión en los cuatro meses que quedan. Si no encontramos a alguien, me quedaré. Yo no tuve transición. Entré por la puerta y estaba sola, porque nadie me hizo una transición hacia este rol”.

“Ojalá pueda ayudar a que este próximo líder tenga una transición, especialmente considerando el ascenso de esta liga”.

La WNBA ha crecido a un ritmo exponencial durante el mandato de Engelbert como comisionada, con récords de audiencia televisiva, una asistencia sólida, un nuevo acuerdo de derechos de medios a largo plazo y una expansión a 18 equipos para finales de la década.

“Me trajeron como líder empresarial para transformar el negocio. Yo miro los ingresos y la mercancía, la audiencia y la asistencia”, expresó Engelbert y señaló cómo todos han mejorado. “Un gran líder percibe cuándo es momento de que alguien más llegue. Cuando yo llegué, esta liga enfrentaba preguntas sobre nuestra viabilidad y sostenibilidad a largo plazo”.

La agitación y la tensión, parte del mandato de Engelbert

Engelbert afirmó que el crecimiento de la liga ha “superado con creces sus expectativas” desde que asumió el cargo tras dejar su puesto anterior como presidenta de Deloitte en 2019.

Además del nuevo convenio colectivo, la lista de cosas de las que se siente más orgullosa incluye haber conseguido viajes chárter para las jugadoras, mantener la liga en marcha durante la pandemia de coronavirus, el histórico acuerdo de derechos de medios y el aumento exponencial del valor de las franquicias de la WNBA. En 2019, el valor promedio de una franquicia de la WNBA era de 10 millones de dólares; en 2026, es de aproximadamente 460 millones de dólares.

Sin embargo, junto con las ganancias financieras, la agitación y la tensión han acompañado el crecimiento de la WNBA.

Las jugadoras dicen que han visto más comentarios negativos en redes sociales dirigido hacia ellas en los últimos años y algunas no sienten que la liga haya hecho lo suficiente para garantizar su seguridad. La liga también ha estado en el centro de debates sobre atletas transgénero que juegan en la liga.

Engelbert ha dicho repetidamente que los ataques en línea contra las jugadoras son inaceptables y respalda iniciativas de la liga para protegerlas. También sostuvo que no debería haber confusión sobre la cuestión transgénero.

“No tenemos problemas actuales de elegibilidad en la WNBA”, afirmó y añadió que “si los tuviéramos, tendríamos una discusión reflexiva sobre políticas con el (sindicato de jugadoras) y las jugadoras”.

Aunque durante las recientes negociaciones del convenio colectivo hubo una relación tensa entre la comisionada y las jugadoras, Engelbert insiste en que mantiene una buena relación con ellas.

Las conversaciones entre la comisionada y las jugadoras han sido complicadas.

Breanna Stewart, alera del New York Liberty y vicepresidenta del comité ejecutivo del sindicato de jugadoras de la WNBA, dijo antes del Juego de Estrellas que entre las jugadoras hay respeto por Engelbert, pero no mucha relación.

___

Vea aquí la cobertura completa de baloncesto de AP

FUENTE: AP