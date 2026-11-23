Domantas Sabonis (11), de los Kings de Sacramento, intenta contener el pase de Stephon Castle, con el balón, de los Spurs de San Antonio, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Wembanyama no jugó por rigidez en la espalda después de registrar 50 puntos y 19 rebotes el sábado en una victoria 114-91 sobre Nueva Orleans. De’Aaron Fox (espinilla) y Dylan Harper (cadera) también fueron descartados ante los Kings; aun así, los Spurs se repusieron de un inicio lento y mejoraron a 8-0 como visitantes.

Julian Champagnie encestó seis triples y anotó 22 puntos para San Antonio. Además sumó siete rebotes, tres asistencias y un tapón.

Domantas Sabonis tuvo 20 tantos, 12 rebotes y ocho asistencias para liderar a los Kings antes de salir por acumulación de faltas. Encestó 8 de 9 tiros de campo.

Sacramento tomó ventaja de 12 en el primer cuarto y dominó la pintura al inicio, impulsado por 10 puntos y seis rebotes de Sabonis.

Champagnie puso a los Spurs al frente con una racha personal de 14-4, al encestar cuatro triples para cerrar su segundo cuarto de 17 unidades. San Antonio superó a Sacramento 41-23 en el periodo para irse al descanso con ventaja de 60-51.

Los Spurs utilizaron una racha de 21-5 en el tercer cuarto para ampliar su ventaja a 22, encabezados por nueve tantos consecutivos de Castle.

Sacramento concedió 20 rebotes ofensivos y 26 puntos de segunda oportunidad.

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Una versión anterior de esta nota corrigió que Wembanyama tuvo 19 rebotes el sábado, no 18.

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FUENTE: AP