Casi 2.000 enferman por presunta intoxicación ligada a comidas escolares gratis en Indonesia

Estudiantes que enfermaron presuntamente por una intoxicación alimentaria tras ingerir las comidas gratuitas de su escuela, reciben atención médica en un hospital en Sidoarjo, Java Oriental, Indonesia, el 2 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jusuf Aydin) AP

Los incidentes, reportados entre el martes y el jueves en Java Oriental, Java Central, Sumatra Occidental, Aceh y Célebes del Sur, afectaron a unas 1.950 personas entre estudiantes, docentes y alumnos de internados islámicos que enfermaron tras consumir alimentos distribuidos bajo el programa gubernamental de Comidas Nutritivas Gratuitas, conocido por su acrónimo en indonesio MBG.

Este es el último revés para la iniciativa estrella de Prabowo, que se ha implementado en todo el archipiélago pese a repetidos incidentes de intoxicación alimentaria y a acusaciones de corrupción.

El mayor brote se reportó en la regencia de Rembang, en Java Central, donde 752 estudiantes y 25 docentes de la Escuela Secundaria Superior Estatal 1 Lasem sufrieron diarrea, náuseas, vómitos y dolor de estómago después de tomar comidas proporcionadas por el programa, según Ali Syofi'i, jefe de la Oficina de Salud de Rembang.

En Sidoarjo, Java Oriental, 730 personas, la mayoría alumnos del internado islámico Manbaul Hikam, se vieron afectadas en otro incidente sospechoso de intoxicación alimentaria vinculado al programa. La jefa de la oficina de salud local, Lakhsmie Herawati Yuwantina, indicó que 706 personas habían sido dadas de alta y se recuperaban en casa.

Las autoridades también reportaron 276 casos sospechosos en estudiantes y docentes en la regencia de Agam, en Sumatra Occidental, donde se suspendió la distribución de alimentos desde el centro local de servicios de nutrición a la espera de una investigación. En la regencia de Bener Meriah, en Aceh, 15 estudiantes de primaria y el director de una escuela recibieron atención médica tras experimentar mareos, náuseas y otros síntomas después de una comida escolar.

Otros 152 alumnos de dos escuelas secundarias de primer ciclo en Tana Toraja, Célebes del Sur, fueron atendidos en tres hospitales tras desarrollar síntomas compatibles con intoxicación alimentaria. El regente, Zadrak Tombeq, ordenó que los hospitales y centros de salud prioricen la atención a las víctimas.

No se han reportado muertes, y las autoridades investigan la causa de los brotes.

Los incidentes más recientes se suman a un número creciente de casos de intoxicación alimentaria vinculados al programa desde su lanzamiento en enero de 2025. Según los datos de control del Ministerio de Salud, hasta el 2 de septiembre, los incidentes de intoxicación alimentaria asociados con el MBG han afectado a 50.059 personas en 560 brotes en 245 distritos y ciudades de 36 provincias.

En una audiencia con la Comisión IX de la Cámara de Representantes, que supervisa las cuestiones sanitarias, Sudaryono, jefe de la Agencia Nacional de Nutrición, sostuvo que las revisiones internas determinaron que aproximadamente entre el 80% y el 90% de los incidentes previos de intoxicación alimentaria estuvieron ligados a fallas en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad alimentaria, incluidas las normas sobre almacenamiento de alimentos, recepción de ingredientes, control de temperatura y plazos de consumo.

“Los últimos incidentes en Sidoarjo, Agam, Rembang y otras zonas han sido un revés importante para nosotros”, manifestó Sudaryono, quien como muchos indonesios usa un solo nombre..

La agencia está reforzando la supervisión de los proveedores de las comidas y revisando unos 27.000 centros de distribución de alimentos en todo el país, agregó. Los inspectores han encontrado cientos de instalaciones presuntamente ficticias, mientras que al menos 833 cocinas han sido cerradas por no cumplir con los estándares de higiene y saneamiento.

El programa de comidas gratuitas busca combatir la desnutrición y reducir el retraso del crecimiento infantil al proporcionar alimentación a casi 90 millones de estudiantes, niños pequeños y embarazadas. Se prevé que la iniciativa cueste unos 28.000 millones de dólares hasta 2029, y es un pilar del gobierno de Prabowo y una de sus principales promesas electorales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP