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Casey Mize, de Tigres, sale ante Bravos por tirón en la ingle y Báez sale lesionado del pie

ATLANTA (AP) — El lanzador abridor de los Tigres de Detroit, Casey Mize, y el jardinero central boricua Javier Báez salieron la noche del martes debido a lesiones en la derrota 5-2 ante los Bravos de Atlanta.

Mize se retiró en la tercera entrada por rigidez en la ingle derecha.

“Fue como un endurecimiento gradual. Hicimos algunas pruebas entre entradas y me sentí lo suficientemente bien como para volver a salir, pero simplemente nunca desapareció del todo”, comentó Mize.

El derecho cubrió la primera base en un roletazo hacia el inicialista Spencer Torkelson y registró el out; luego se reunió con los preparadores físicos en el terreno antes de salir. No hubo colisión en la primera base.

En la quinta, Báez se fue por una lesión en el pie derecho que sufrió en un rodado para out al campocorto. Báez intentaba ganarle a un tiro alto a la primera base, pisó la almohadilla de manera incómoda con el pie izquierdo y luego el pie derecho se le dobló debajo de la pierna al caer. Tras ser evaluado, lo sacaron en un carrito, pero no le colocaron una férula neumática.

Báez explicó que se torció el tobillo después de quedarse atascado en la tierra al intentar evitar el toque. Se someterá a una resonancia magnética el miércoles y señaló que el tobillo se sentía mejor después de recibir tratamiento durante el juego. No estaba usando muletas en el clubhouse.

Mize realizó 34 lanzamientos y dejó el juego perdiendo 1-0. Fue reemplazado por Brant Hurter, quien permitió un elevado de sacrificio que impulsó una carrera cargada a Mize.

Mize permitió tres hits, dos carreras y una base por bolas, y ponchó a tres en 2 1/3 entradas. Llegaba tras haber permitido una carrera o menos en cuatro de sus cinco aperturas, y la breve salida del martes elevó su efectividad a 2,90.

Mize fue All-Star con los Tigers la temporada pasada, cuando terminó 14-6 con una efectividad de 3,86.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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