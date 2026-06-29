Casey Mize iguala su récord con 10 ponches y los Tigres vencen 7-3 a Yankees

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Casey Mize, lanzador de los Tigres de Detroit, trabaja durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el lunes 29 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) AP

El único corredor que Mize (3-5) permitió en base llegó con un doble del novato Spencer Jones abriendo la tercera entrada. Ponchó a 10 por tercera vez en su carrera en las Grandes Ligas.

Sin los toleteros lesionados Aaron Judge y Giancarlo Stanton, los Yankees sufrieron su quinta derrota consecutiva y se han quedado en tres hits o menos en cuatro juegos seguidos dentro de una misma temporada por primera vez en la historia de la franquicia.

El promedio de bateo de Nueva York, de .098, es el más bajo del club en un tramo de cuatro juegos.

En la apertura más larga de su carrera, Mize lanzó strikes al primer lanzamiento a 16 de 22 bateadores y ponchó a cinco de sus últimos seis.

Los novatos de los Tigres Hao-Yu Lee y Kevin McGonigle impulsaron dos carreras cada uno tras errores del antesalista panameño José Caballero y del jardinero izquierdo Cody Bellinger.

Nueva York igualó un máximo de la temporada con su quinta derrota consecutiva.

El segunda base de los Yankees Jazz Chisholm Jr. salió en la cuarta entrada tras chocar con el jardinero derecho Jasson Domínguez, de República Dominicana. El abridor de Nueva York, Ryan Weathers, permitió cinco carreras —dos limpias— y siete hits en un mínimo de temporada de 1 2/3 entradas. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP