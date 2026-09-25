Casa Blanca dejaría a CNN fuera del Air Force One en próximo viaje de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el centro a la derecha, le da la mano al presidente de China, Xi Jinping, mientras la primera dama Melania Trump, a la derecha, y la primera dama de China, Peng Liyuan, a la izquierda, observan su llegada al Museo de los Archivos Nacionales, en Washington, el viernes 25 de septiembre de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La organización de noticias fue reemplazada por Real America’s Voice News, un medio conservador, para el viaje de Trump a Knoxville, Tennessee, según las directrices de la Casa Blanca. Está previsto que Trump asista a mediodía a un partido de fútbol americano entre la Universidad de Tennessee y la Universidad de Texas.

La noticia se conoció poco después de que los periodistas de tres medios que Trump vetó la semana pasada de la Casa Blanca —CNN, MS NOW y Politico— fueran admitidos de nuevo en el complejo presidencial.

Un juez anuló temporalmente el veto en un fallo emitido el jueves, pero su decisión no abordó directamente el llamado "pool", el grupo de periodistas que realizan cobertura compartida. Las cadenas siguieron absteniéndose de cubrir a Trump como parte del "pool", aun cuando se permitió el regreso a la Casa Blanca de reporteros de los tres medios.

La orden temporal del juez menciona únicamente el recinto de la Casa Blanca y no dice nada de forma directa sobre el Air Force One.

Theodore Boutrous Jr., abogado de los medios, no respondió de momento a un correo electrónico ni a una llamada telefónica de The Associated Press en la que se solicitaban comentarios el viernes por la noche.

Más temprano el viernes, en “The Lead with Jake Tapper”, Boutrous había señalado que los demandantes creen que el reciente fallo del juez federal de distrito Timothy Kelly también abarca el tema del acceso al pool.

El grupo de cobertura compartida está compuesto por cinco grandes cadenas de televisión de Estados Unidos que se turnan para grabar y compartir video. Cuando la Casa Blanca vetó a CNN —que forma parte de dicho grupo— del recinto de la Casa Blanca, junto con MS NOW y Politico, los otros cuatro proveedores de cobertura se negaron a participar, como muestra de solidaridad.

El lugar que estaba destinado para CNN en este vuelo ha estado reservado desde hace tiempo para un integrante del grupo de cobertura compartida de las cadenas de Estados Unidos, del cual Real America’s Voice News no forma parte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP