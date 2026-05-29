americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Carter cree que es su responsabilidad señalar a Jaxson Dart por alinearse con Trump

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El linebacker de los Giants de Nueva York, Abdul Carter, manifestó el viernes que sintió la necesidad de señalar públicamente al su compañero Jaxson Dart después de que el quarterback presentó al presidente Donald Trump en un mitin la semana pasada.

ARCHIVO - Foto del 28 de diciembre del 2025, el linebacker de los Giants de Nueva York Abdul Carter en el campo antes del juego ante los Raiders de Las Vegas. (AP Foto/John Locher, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 28 de diciembre del 2025, el linebacker de los Giants de Nueva York Abdul Carter en el campo antes del juego ante los Raiders de Las Vegas. (AP Foto/John Locher, Archivo) AP

“Hay cosas que son más grandes que el fútbol, y esta es una de esas cosas. Jaxson es uno de nuestros líderes. Es la cara de nuestra franquicia”, indicó Carter. “No solo se representa a sí mismo, sino que nos representa a todos, y eso aplica para cualquiera que vista un uniforme de los Giants. Pero si él decide alinearse con un hombre como el presidente Trump, es mi responsabilidad, en función de lo que creo y de lo que defiendo, no solo mostrarles a mis compañeros que estoy en contra de eso, sino mostrárselo al mundo”.

En redes sociales, Carter criticó el sábado a su compañero después de darse cuenta de que un video de Dart en el escenario con Trump era real. Horas más tarde, Carter comentó que él y Dart hablaron, que estaban bien, y reiteró esos sentimientos después de un entrenamiento de la temporada baja.

“Eso no significa que tengamos que difundir odio”, añadió Carter. “No significa que Jaxson y yo nos odiemos o que tengamos un problema. Me siento al lado de Jaxson todos los días, en cada reunión del equipo. Somos cercanos. Hablamos. Mientras nos aseguremos de que tenemos el mismo objetivo como equipo y que nuestros objetivos estén alineados, que lo están, entonces siento que eso es lo único que importa”.

Dart señaló en un comunicado que habló de la situación con sus compañeros y no mencionó el nombre de Trump. Indicó que valoraba el cargo de presidente.

El entrenador John Harbaugh dijo que sentía que los Giants saldrían de la situación como un mejor equipo.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: Haremos todo lo posible para traerlo aquí

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: "Haremos todo lo posible para traerlo aquí"

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter