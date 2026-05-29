Carter cree que es su responsabilidad señalar a Jaxson Dart por alinearse con Trump

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ARCHIVO - Foto del 28 de diciembre del 2025, el linebacker de los Giants de Nueva York Abdul Carter en el campo antes del juego ante los Raiders de Las Vegas. (AP Foto/John Locher, Archivo) AP

“Hay cosas que son más grandes que el fútbol, y esta es una de esas cosas. Jaxson es uno de nuestros líderes. Es la cara de nuestra franquicia”, indicó Carter. “No solo se representa a sí mismo, sino que nos representa a todos, y eso aplica para cualquiera que vista un uniforme de los Giants. Pero si él decide alinearse con un hombre como el presidente Trump, es mi responsabilidad, en función de lo que creo y de lo que defiendo, no solo mostrarles a mis compañeros que estoy en contra de eso, sino mostrárselo al mundo”.

En redes sociales, Carter criticó el sábado a su compañero después de darse cuenta de que un video de Dart en el escenario con Trump era real. Horas más tarde, Carter comentó que él y Dart hablaron, que estaban bien, y reiteró esos sentimientos después de un entrenamiento de la temporada baja.

“Eso no significa que tengamos que difundir odio”, añadió Carter. “No significa que Jaxson y yo nos odiemos o que tengamos un problema. Me siento al lado de Jaxson todos los días, en cada reunión del equipo. Somos cercanos. Hablamos. Mientras nos aseguremos de que tenemos el mismo objetivo como equipo y que nuestros objetivos estén alineados, que lo están, entonces siento que eso es lo único que importa”.

Dart señaló en un comunicado que habló de la situación con sus compañeros y no mencionó el nombre de Trump. Indicó que valoraba el cargo de presidente.

El entrenador John Harbaugh dijo que sentía que los Giants saldrían de la situación como un mejor equipo.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP

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