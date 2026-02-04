americateve

Cartel colombiano Clan del Golfo suspende diálogo de paz por acuerdo entre Petro y Trump

BOGOTÁ (AP) — El Clan del Golfo, el mayor cartel activo de Colombia, suspendió provisionalmente el miércoles los diálogos de paz que mantenía con el gobierno de Gustavo Petro con miras a su desmovilización tras la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la que ofreció neutralizar a uno de sus principales cabecillas.

La agrupación armada publicó el anunció en su cuenta de X señalando que la medida se adopta por orden del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como también se conoce al clan, “hasta realizar las consultas y aclarar la veracidad de la información”.

El martes Petroy Trump se reunieron en la Casa Blanca, en Washington, tras varios meses de desencuentros y cruces verbales en los que el gobernante estadounidense cuestionó al líder sudamericano por su política antidrogas. La cita se centró en la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos contra el narcotráfico.

Citando versiones de la prensa local, el Clan del Golfo cuestionó que Petro haya entregado a Estados Unidos “los nombres de tres capos del narcotráfico en Colombia, alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo” a lo cuales se comprometió a neutralizar en dos meses.

“Si la información de los medios es cierta, esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha (capital de Qatar)”, continuó el mensaje de ese cartel.

Pese a que Estados Unidos declaró en diciembre a esa organización como terrorista Colombia continuaba en la mesa de negociación.

“El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”, finalizó el mensaje de la agrupación armada.

El Clan del Golfo es el mayor cártel activo de Colombia con presencia en más de una tercera parte del país, según la Defensoría del Pueblo. Las autoridades estiman que está integrado por entre 6.000 y 9.000 armados.

Se trata de un grupo con herencia paramilitar en Colombia, dado que parte sus integrantes provienen de los temidos grupos contrainsurgentes que se desmovilizaron en 2005. Al rearmarse se bautizaron como Los Urabeños, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y luego Clan del Golfo.

Hasta el momento ninguna autoridad del gobierno se ha pronunciado sobre el anuncio del Clan.

FUENTE: AP

