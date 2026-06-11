Carro atropella a grupo escolar en Holanda, matando a cuatro personas, entre ellas tres niños

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La policía indicó en un comunicado que detuvo a un hombre de 19 años y estaba investigando su implicación. No precisó si era el conductor del automóvil.

Dos niños y un adulto murieron en el lugar. Cuatro niños resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales en Holanda y en la vecina Bélgica para recibir tratamiento. Uno de ellos murió la noche del jueves en un hospital de Rotterdam, señaló en un comunicado la organización Región de Seguridad de Zelanda.

Los fallecidos y heridos formaban parte de un grupo de 14 escolares y dos acompañantes de una escuela primaria de la cercana localidad de Axel.

La policía investiga la causa del incidente en una carretera provincial que discurre entre campos de cultivo cerca del pequeño pueblo de Vogelwaarde, a unos 200 kilómetros (125 millas) al sur de Ámsterdam. Una foto difundida en medios holandeses mostraba un automóvil, con el parabrisas destrozado y el capó dañado, en un campo junto a la carretera.

Este tipo de incidentes en los que se ven implicados varios ciclistas son poco frecuentes en Holanda, donde el uso de la bicicleta está integrado en la vida cotidiana y casi todas las carreteras cuentan con carriles bici exclusivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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