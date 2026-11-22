ARCHIVO - El primer ministro Mark Carney (izquierda) ríe mientras el comediante Mark Critch, caracterizado como el presidente estadounidense Donald Trump, saluda a Mark McKinney, quien aparece caracterizado como Carney, durante la cena de la Galería de Prensa Parlamentaria, el 21 de noviembre de 2026, en Ottawa, Canadá. (Keito Newman/The Canadian Press vía AP, archivo) AP

“Estoy presionando el botón de emergencia de la comedia”, expresó Carney el sábado cuando el comediante Mark McKinney apareció imitando al primer ministro, seguido por Mark Critch en el papel de Trump.

Critch recreó el característico apretón de manos enérgico de Trump, intercambiando apretones con Carney y McKinney en el escenario.

Carney también se burló de la lujosa remodelación que Trump hizo del Despacho Oval.

“Este es un público difícil. Y yo he estado en el Despacho Oval. Solo. Con su nuevo decorador de interiores”, manifestó el premier.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha llenado el Despacho Oval de detalles dorados, decoraciones bañadas en oro y retratos.

La cena anual de la Galería de Prensa Parlamentaria es la versión canadiense de una sátira política al estilo Washington, donde políticos y periodistas intercambian chistes e insultos.

El líder conservador opositor Pierre Poilievre arremetió contra la relación del ex primer ministro Justin Trudeau con la estrella pop estadounidense Katy Perry, bromeando que Trudeau le estaba haciendo a una “princesa del pop en decadencia” lo mismo que le había hecho a Canadá durante su década en el poder.

El comentario generó críticas en internet por considerarse sexista y denigrante hacia Perry.

La gobernadora general Louise Arbour, ex jueza de la Corte Suprema que representa al rey Carlos III del Reino Unido como jefe de Estado de Canadá, se burló de los extensos viajes internacionales de Carney.

“¿Saben cuál es la diferencia entre Dios y Mark Carney? Dios está en todas partes, y Mark Carney está en todas partes excepto en Ottawa, donde se supone que debe estar”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP