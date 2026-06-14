Carney dice que restricciones de EEUU a la inteligencia artificial subrayan riesgos de dependencia

La gente saluda al primer ministro canadiense Mark Carney durante una visita a Aughagower, Irlanda, el domingo 14 de junio de 2026. (Andrew Downes/PA vía AP) AP

El gigante del sector, Anthropic, informó el viernes que ha retirado de línea sus modelos más recientes de inteligencia artificial, conocidos como Fable 5 y Mythos 5, para cumplir con una directiva del gobierno del presidente Donald Trump destinada a impedir su uso por parte de ciudadanos extranjeros.

Los controles de exportación representan el paso más significativo hasta la fecha del gobierno de Estados Unidos para restringir el acceso a los modelos de IA más avanzados. Anthropic lanzó Fable de forma amplia esta semana. Ese modelo es una versión limitada del aún más avanzado Mythos, al que la empresa ha restringido estrictamente el acceso por cuestiones de seguridad digital.

“La situación en la que estamos colectivamente ahora mismo con Mythos y Fable es algo que puede ocurrir cuando se depende en exceso de ciertos modelos”, señaló Carney. “Nadie ha hecho nada malo en esta situación. Pero habremos hecho algo mal si simplemente aceptamos esto, no aprendemos la lección, no desarrollamos y diversificamos”.

Carney hizo los comentarios en Irlanda antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Señaló que la inteligencia artificial será uno de los principales temas de discusión la noche del lunes.

Anthropic, con sede en San Francisco, California, ha dicho que el nuevo modelo Mythos que anunció el 7 de abril es tan “sorprendentemente capaz” que está limitando su uso a clientes seleccionados debido a su capacidad para superar a expertos humanos en ciberseguridad a la hora de encontrar y explotar vulnerabilidades informáticas.

“Me oirán decir esto una y otra vez. Nunca es una buena idea tener una sola opción”, indicó Carney.

El líder canadiense indicó que pasó 45 minutos conversando con el presidente francés Emmanuel Macron sobre inteligencia artificial la noche del viernes. Comentó que no habrá un “cartel de misión cumplida” que salga de la cumbre porque los temas son complejos.

Carney vinculó las restricciones de Estados Unidos a la IA con el impulso de Canadá para diversificar el comercio y la tecnología. Más del 70% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos, y Carney se ha fijado como objetivo que el país duplique sus exportaciones a otros mercados en la próxima década. La guerra comercial de Trump está provocando un enfriamiento de la inversión.

Carney no tiene programada una reunión bilateral con Trump en el G7, pese a que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México está pendiente de renovación. Dijo que las conversaciones sobre el T-MEC serán en la cumbre entre Dominic LeBlanc, el ministro responsable del comercio con Estados Unidos; Janice Charette, la principal negociadora de Canadá; y el embajador de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“La manera correcta de hacerlo en esta etapa será entre los negociadores principales, lo cual va a ocurrir en Evian”, señaló Carney.

Carney visitó el domingo más temprano el pueblo ancestral de su familia, Aghagower, en Irlanda. Su abuelo, Robert Carney, y su abuela, Nora Moran, eran ambos de la localidad en el condado Mayo, y emigraron a Canadá en la década de 1920.

Owen Morgan estaba con su hijo de 17 meses, Malachy Morgan —quien llevaba una camiseta de los Montreal Canadiens—, y dijo que la gente de Mayo está muy orgullosa de Carney.

“La gente está muy impresionada”, comentó Morgan. “Él está defendiendo mucho a los canadienses, y creo que eso se admira mucho”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP