Carney afirma que aranceles de Trump perjudican a estadounidenses; EEUU alega injerencia

El primer ministro canadiense Mark Carney habla con la prensa a su salida de una reunión de la bancada Liberal, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Ottawa. (Justin Tang/The Canadian Press via AP) AP

Durante la presentación de un plan de varios miles de millones de dólares para proteger a la vital industria de manufactura canadiense de su guerra comercial con Estados Unidos, Carney también señaló que sostuvo una conversación “bastante prolongada” con Trump para discutir temas comerciales y otros asuntos, al tiempo que la embajada de Estados Unidos en Canadá acusó a políticos canadienses de tratar de interferir en la política estadounidense de cara a las elecciones legislativas del próximo mes. Carney y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, rechazaron las insinuaciones de una injerencia indebida.

Trump ha dicho abiertamente que quiere que las compañías automotrices trasladen su producción de Canadá a Estados Unidos, amenazando a una industria que ha estado sumamente integrada en ambos lados de la frontera desde hace décadas.

“Los aranceles de Estados Unidos han trastocado un acuerdo comercial que ha existido desde hace décadas”, subrayó Carney. “Han aumentado los costos para las familias estadounidenses, al tiempo que ponen a los trabajadores y empresas de Ontario en desventaja y bajo una nube de incertidumbre”.

Carney sostuvo que una industria automotriz integrada en Norteamérica sería de beneficio para ambos países, aunque reconoció que quizá ya no sea una prioridad para Washington. “Su enfoque ha cambiado”, dijo. “El nuestro también debe cambiar”.

Carney indicó que su conversación con Trump abarcó temas como Irán y otros acontecimientos en Oriente Medio. Días antes habían discutido sobre la guerra en Ucrania y el miércoles “abordamos algunos de los temas en torno al comercio”. No dio señales de un avance, pero aseguró que Canadá sigue dispuesto a negociar.

Las negociaciones comerciales se vinieron abajo en agosto pasado, cuando ambos países parecían estar cerca de un acuerdo. Posteriormente, Trump ordenó aranceles del 50% sobre alrededor de 20.000 millones de dólares en productos canadienses, lo que provocó represalias de Canadá.

Ford: No hay vuelta atrás

“Está claro que la relación de Canadá con Estados Unidos ha cambiado de forma permanente”, expresó Ford. “Sin importar lo que pase en las elecciones de mitad de mandato, sin importar quién esté en la Casa Blanca, no vamos a volver a como estaban las cosas”.

La guerra comercial de Trump y sus reiteradas amenazas de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos han alimentado un auge en el nacionalismo canadiense. Carney ha convertido en prioridad el reducir la dependencia de su país en Estados Unidos, fijándose el objetivo de duplicar las exportaciones a otros mercados a lo largo de la próxima década.

Miles de millones de dólares para proteger las industrias canadienses

Carney y Ford anunciaron un plan de 8.700 millones de dólares canadienses (6.200 millones de dólares) para apoyar a productores de acero, compañías automotrices y al desarrollo de minerales críticos en Ontario, el corazón manufacturero de Canadá.

El plan incluye 5.200 millones de dólares canadienses (3.700 millones de dólares) durante cinco años para los productores de acero y 2.500 millones de dólares canadienses (1.800 millones de dólares) para los fabricantes de automóviles, incluidos 1.500 millones de dólares canadienses (1.100 millones de dólares) provenientes de Ottawa.

También contempla hasta 1.000 millones de dólares canadienses (711 millones de dólares) en fondos federales —igualando el compromiso de Ontario— para carreteras hacia una zona rica en minerales ubicada en el norte de Ontario conocida como el Cinturón de Fuego. Los minerales críticos son esenciales para la fabricación de automóviles, baterías y las industrias de defensa de Estados Unidos, y es el principal mercado de Canadá.

Embajada de EE.UU. alega injerencia canadiense

La embajada mencionó en específico a la ministra de Industria, Mélanie Joly, por hablar de aranceles de represalia contra estados republicanos, y a Ford por difundir un anuncio en Estados Unidos en el que aparece un video antiguo del expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles. Trump canceló abruptamente sus negociaciones comerciales con Canadá después de que se transmitió esa pauta publicitaria durante un partido de la Serie Mundial en octubre de 2025. La embajada no estableció que ninguno de los dos casos equivaliera a injerencia electoral indebida.

La embajada también mencionó a canadienses acusados de votar ilegalmente en elecciones de Estados Unidos desde 2012, pero no aportó pruebas que vinculen esos casos al gobierno canadiense.

Las acusaciones de la embajada se producen en medio de críticas generalizadas en Canadá hacia el embajador estadounidense, Pete Hoekstra, y más de 275.000 personas han firmado una petición parlamentaria para exigir su destitución.

Carney afirmó que Estados Unidos inició la guerra comercial y que Canadá estaba protegiendo su economía. Ford dijo que no tenía “ningún interés en absoluto” en interferir en las elecciones estadounidenses.

Carney anunció que las exportaciones canadienses de automóviles a Estados Unidos han caído más de un 10%, mientras que las exportaciones desde Estados Unidos han bajado más de un 20%.

“Los aranceles debilitan a ambas industrias y reducen las opciones para nuestras familias”, puntualizó Carney.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP