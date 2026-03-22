Carlos Alcaraz pierde ante Sebastian Korda en la 3ra ronda del Abierto de Miami

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Alcaraz, de 22 años, que completó el Grand Slam de carrera cuando ganó el Abierto de Australia en enero, dejó su marca en 17-2 esta temporada. El jugador número 1 del ranking masculino también perdió ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells el fin de semana pasado.

Korda sacó para partido con 5-4 en el segundo set, pero Alcaraz reaccionó al ganar cinco juegos consecutivos. Korda, de 25 años, se recompuso y cerró una victoria por 6-3, 5-7, 6-4 en 2 horas y 19 minutos.

Ubicado en el puesto 36, Korda se convirtió en el hombre con peor ranking en vencer a Alcaraz desde que el número 55 David Goffin lo logró en la segunda ronda en Miami el año pasado, según el ATP Tour.

El siguiente partido de Korda será frenta al ganador del duelo entre el 14to preclasificado Karen Khachanov y Martin Landaluce, procedente del torneo clasificatorio.

Los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul se unieron a Korda en la cuarta ronda. Fritz, sexto preclasificado, venció a Reilly Opelka 6-3, 6-4, y Paul, 22do preclasificado, eliminó a Raphael Collignon con una victoria por 6-2, 3-6, 7-6 (5).

El número 21 Jiri Lehecka y el número 29 Tomas Martin Etcheverry también estuvieron entre los ganadores.

En el cuadro femenino, la tercera favorita Elena Rybakina avanzó con una victoria por 6-3, 6-4 sobre la número 27 Marta Kostyuk. Jessica Pegula, quinta preclasificada, logró un triunfo por 6-2, 6-2 sobre la número 26 Leylah Fernandez. La número siete Jasmine Paolini, la número nueve Elina Svitolina, la número 11 Ekaterina Alexandrova y la número 18 Iva Jovic quedaron eliminadas. Paolini perdió ante la número 25 Jelena Ostapenko en tres sets, y Svitolina quedó fuera el perder ante Hailey Baptiste en sets corridos. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP