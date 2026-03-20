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Carlos Alcaraz doma en dos sets a Joao Fonseca al estrenarse en Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Ante un público ruidoso que alentaba a su rival, Carlos Alcaraz dio despliegue a su aplomo para anotarse el viernes una victoria 6-4, 6-4 sobre el brasileño Joao Fonseca en su debut en el Abierto de Miami.

Carlos Alcaraz devuelve ante Daniil Medvedev en las semifinales del Abierto de Indian Wells, el sábado 14 de marzo de 2026 en Indian Wells, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Carlos Alcaraz devuelve ante Daniil Medvedev en las semifinales del Abierto de Indian Wells, el sábado 14 de marzo de 2026 en Indian Wells, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Fue el primer enfrentamiento entre Alcaraz, el actual número 1 del mundo y Fonseca, el brasileño de 19 años que se proyecta como una de las figuras del circuito masculino.

Fonseca venía de perder ante el eventual campeón Jannik Sinner, plantando cara en dos reñidos desempates, en los octavos de final del Abierto de Indian Wells. El brasileño también ofreció resistencia contra Alcaraz, pero el español de 22 años fue firme al neutralizar los tres puntos de quiebre que afrontó y totalizar ocho aces.

“Estoy muy contento con mi nivel", dijo Alcaraz, quien venía de sufrir su primera derrota de la temporada al perder ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells. "Yo también quería ver dónde estaba el nivel de Fonseca. Me recuerda mucho a mi y ha sido una experiencia espectacular para mí también con el público”.

Alcaraz se consagró campeón del Abierto de Australia a inicios del mes pasado, con lo que se convirtió en el hombre más joven que completa el Grand Slam en la carrera, totalizando siete.

Campeón de Miami en 2022, Alcaraz se topará ahora con Sebastián Korda. El estadounidense despachó 6-0, 6-3 al argentino Camilo Ugo Carabelli.

En una jornada que comenzó con lluvia, Aryna Sabalenka —la campeona del torneo femenino en Indian Wells— se estrenó en Miami con una ajustada victoria 7-6 (5), 6-4 sobre la estadounidense Ann Li.

Otras preclasificadas que se apuntaron victorias fueron las estadounidenses Coco Gauff (4) y Amanda Anisimova (6), ambas en tres sets. La ucraniana Elina Svitolina (9) y la adolescente canadiense Victoria Mboko (10) ganaron en sets corridos.

La colombiana Camila Osorio se llevó el primer set en su enfrentamiento contra la checa Karolina Muchova (13), pero terminó sucumbiendo 4-6, 6-2, 7-5.

Tres cabezas de serie se despidieron en la segunda ronda: el australiano Alex de Miñaur (5) claudicó 6-3, 7-6 (3) frente al griego Stefanos Tsitsipas; el kazajo Alexander Bublik (10) perdió 6-4, 6-4 ante el italiano Matteo Berrettini; y el noruego Casper Ruud cayó 6-4, 7-6 (7) contra el estadounidense Ethan Quinn.

También avanzaron el estadounidense Taylor Fritz (6) y el ruso Karen Khachanov (14), Russia, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-3, 6-3.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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