Caribes vencen a Navegantes y extienden racha a 7 triunfos en Venezuela

César Izturis Jr. encabezó la ofensiva con un doble productor y un cuadrangular de dos carreras, mientras que Leonel Valera conectó un triple remolcador y un jonrón de dos anotaciones. Ambos impulsaron tres carreras.

Omar Alfonzo también se voló la barda por los Caribes, que remontaron una desventaja de 4-3 en la sexta entrada gracias al jonrón de Izturis Jr. y aseguraron el triunfo con el batazo de Valera en la octava. Por los Navegantes, Ángel Reyes disparó un cuadrangular de tres carreras que les dio una ventaja momentánea, mientras que Thairo Estrada conectó un jonrón solitario.

En Margarita, los Leones del Caracas derrotaron 9-4 a los Bravos, con una ofensiva encabezada por Leandro Cedeño, quien conectó un jonrón y remolcó tres carreras, y por Víctor Bericoto, que bateó dos imparables y produjo otras tres. Aldrem Corredor impulsó dos carreras, Jhonny Pereda sumó tres hits y Lenyn Sosa disparó un cuadrangular solitario.

En Caracas, los Tiburones de La Guaira superaron 5-4 a las Águilas del Zulia, apoyados en dos impulsadas de Jurickson Profar y otras dos de José Córdova, mientras que Simón Muzziotti conectó tres imparables. Los Tiburones anotaron sus cinco carreras en los primeros tres innings y resistieron la reacción de las Águilas, que contaron con un jonrón solitario de Víctor Arias en el octavo.

Los Leones del Escogido extendieron a seis su racha de victorias al blanquear 2-0 a las Estrellas Orientales, apoyados en un cuadrangular solitario de José Marmolejos en la sexta entrada y una sólida actuación de siete lanzadores que limitaron a sus rivales a tres imparables.

Marmolejos llegó a tres vuelacercas y diez carreras impulsadas en la campaña, mientras que Vidal Bruján y Sócrates Brito conectaron dos hits cada uno.

El abridor Elián Leyva Lockhart trabajó tres innings y un tercio sin permitir carreras, y el relevo mantuvo el dominio durante el resto del encuentro. Robert Martínez logró su cuarto salvamento.

Las Estrellas desperdiciaron seis oportunidades con corredores en posición de anotar y sufrieron su quinta derrota de la campaña.

En La Romana, los Toros del Este blanquearon 3-0 a las Águilas Cibaeñas, con una sólida apertura de Aaron Grills (1-0), quien lanzó cinco entradas sin permitir carreras y admitió cinco imparables.

Enmanuel Valdez conectó un doble productor de dos anotaciones y Luis Urbaez remolcó la otra carrera, todas en el cuarto episodio. El relevista Carlos Rodríguez completó la blanqueada con tres capítulos de un solo hit para apuntarse su primer salvamento.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer 5-1 a los Tigres del Licey, en un encuentro reducido a cinco entradas por la lluvia. Los Gigantes aprovecharon dos errores defensivos para anotar cuatro carreras en el primer episodio y agregaron otra en el segundo, mediante un elevado de sacrificio de Noelvi Marte.

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FUENTE: AP