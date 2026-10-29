Caribes enhebran 6ta victoria y se afianzan como líderes en Venezuela

Los Navegantes, actuales campeones, permanecen en el último lugar con un registro de 3-12.

Omar Alfonzo conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada para darle la vuelta a la pizarra y definir el encuentro, luego de que Magallanes había tomado una ventaja de 5-4 en la parte alta del episodio. Fue el cuarto cuadrangular de Alfonzo en la campaña.

Romer Cuadrado también destacó por los Caribes con un jonrón de tres carreras en la primera entrada y un sencillo productor en la tercera. Por Magallanes, Thairo Estrada disparó un cuadrangular de dos carreras y Eliezer Alfonzo agregó otro batazo de dos anotaciones.

En Porlamar, David Peralta conectó un sencillo productor en el cierre de la novena entrada para coronar una espectacular remontada de los Bravos de Margarita, que anotaron siete carreras en sus últimos dos turnos y dejaron tendidos a los Cardenales de Lara, derrotados por 11-10.

Los Bravos llegaron al octavo episodio con una desventaja de 10-4, pero fabricaron cuatro anotaciones en esa entrada y tres más en la novena, cuando Diosbel Arias empató el encuentro mediante un sencillo antes del batazo decisivo de Peralta.

Edward Olivares encabezó la ofensiva de Margarita con un jonrón solitario y dos sencillos productores de dos carreras cada uno, para sumar cinco impulsadas. Por Cardenales, Yonathan Daza conectó un cuadrangular de tres carreras y un sencillo remolcador, mientras Víctor Bericoto aportó un jonrón y un sencillo de dos anotaciones.

En La Guaira, los Tiburones derrotaron 8-3 a los Cardenales de Lara, apoyados en una ofensiva de cuatro carreras en la primera entrada que les permitió tomar una ventaja definitiva. Jurickson Profar encabezó el ataque con tres carreras impulsadas, mientras Juniel Querecuto produjo otras tres con un doble y un sencillo. Javier Rivas agregó dos remolcadas por los Tiburones.

Las Águilas del Zulia aplastaron 13-2 a los Tigres de Aragua en Maracay, con una ofensiva de siete carreras en la séptima entrada y cuatro más en la octava. Justyn-Henry Malloy encabezó el ataque con un jonrón de tres carreras y un sencillo productor de dos, para sumar cinco impulsadas.

Luis Castro disparó un cuadrangular de tres anotaciones y Osleivis Basabe aportó un sencillo y un doble productores.

Juan Villavicencio también conectó un jonrón solitario por las Águilas.

Leones aplastan a Gigantes e hilan 5 triunfos

Los Leones del Escogido desplegaron una ofensiva de nueve carreras en la tercera entrada para derrotar 15-8 a los Gigantes del Cibao y conseguir su quinta victoria consecutiva en la Liga de Beisbol Profesional de República Dominicana.

Jonathan Guzmán coronó el ataque del tercer episodio con un jonrón de tres carreras, que colocó la pizarra 10-0.

Junior Lake destacó con un triple productor de dos carreras, mientras que José Marmolejos abrió la pizarra con un cuadrangular solitario y Vidal Bruján aportó dos sencillos remolcadores. Michael de la Cruz conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada para ampliar la ventaja del Escogido a 15-6.

Por los Gigantes, Carlos Peguero disparó un grand slam en la sexta entrada, cuando el equipo anotó seis carreras y redujo la diferencia a 11-6. Sin embargo, los Leones respondieron con cuatro anotaciones más entre la séptima y la octava.

En Santo Domingo, Kevin Alcántara conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada para darle la vuelta a la pizarra y encaminar a los Tigres del Licey a una victoria de 7-4 sobre los Toros del Este.

Alcántara terminó con tres carreras impulsadas, mientras Estevan Florial aportó un cuadrangular de dos anotaciones en el primer episodio. Los Toros habían tomado una ventaja de 4-3 en la cuarta entrada, pero Licey respondió con tres carreras en la quinta para recuperar el control del encuentro.

En Santiago de los Caballeros, las Águilas Cibaeñas vencieron por 5-2 a las Estrellas Orientales con un racimo de tres carreras en la undécima entrada.

Luis Liberato bateó un rodado al campo corto en una jugada en la que Junior Franco y Stewart Berroa anotaron gracias a un error en el tiro del receptor Leo Bernal. Liberato avanzó a tercera en la acción, y aprovechó un intento de robo de segunda de J.C. Escarra, quien fue puesto fuera, para anotar la quinta.

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FUENTE: AP