americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cardinals vencen 26-14 a Chargers y Mike LaFleur gana en su debut como entrenador en jefe

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Jacoby Brissett lanzó para 277 yardas y un touchdown, y los Cardinals de Arizona derrotaron 26-14 a los Chargers de Los Ángeles el domingo, dándole a Mike LaFleur una victoria en su debut como entrenador en jefe sobre Jim Harbaugh.

Trey McBride (85), de los Cardinals de Arizona, celebra después de anotar frente a los Chargers de Los Ángeles durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 13 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Gregory Bull)
Trey McBride (85), de los Cardinals de Arizona, celebra después de anotar frente a los Chargers de Los Ángeles durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 13 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Chargers eran favoritos por 9,5 puntos —la mayor cifra en la NFL en la Semana 1—, pero jugaron todo el partido desde atrás.

LaFleur se convirtió en el primer entrenador de los Cardinals en ganar en su debut desde Don Coryell en 1973. Coryell dirigió a los Chargers de 1978 a 1986.

LaFleur ganó en el mismo SoFi Stadium donde dirigió su último partido como coordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles el año pasado, antes de ser contratado por Arizona en febrero. Sumó 16 nuevos asistentes y 18 nuevos jugadores.

Chad Ryland convirtió cuatro goles de campo, mientras los Cardinals ganaron como visitantes ante los Chargers por primera vez desde 2001. Su único fallo fue un intento de 54 yardas cuando el balón golpeó el poste derecho en el segundo cuarto.

Los Cardinals venían de una temporada plagada de lesiones en la que ganaron apenas tres partidos.

Los Chargers hicieron un desastre del cuarto periodo. En sus primeras tres posesiones, les bloquearon una patada de despeje, Justin Herbert fue interceptado y Los Ángeles perdió posesión al fallar en convertir una cuarta y gol desde la yarda tres. Tuvieron otra entrega en cuarta oportunidad con menos de dos minutos por jugar.

Herbert completó 17 de 27 pases para 209 yardas, con un touchdown y una intercepción, y fue capturado tres veces.

Los Cardinals dominaron el tiempo de posesión, 37 minutos contra 22, y ejecutaron 72 jugadas contra 51 de los Chargers, además de acumular 393 yardas de ofensiva por 268. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

CUBA DISPARA SUS COMPRAS A EEUU EN 2026: importaciones crecen 61,8% y alcanzan $674 millones

CUBA DISPARA SUS COMPRAS A EEUU EN 2026: importaciones crecen 61,8% y alcanzan $674 millones

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

EMPRESA RUSA PRESENTA SEGUNDA DEMANDA CONTRA LA AVIACIÓN CUBANA: reclamos ya suman $8,65 millones

EMPRESA RUSA PRESENTA SEGUNDA DEMANDA CONTRA LA AVIACIÓN CUBANA: reclamos ya suman $8,65 millones

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter