ARCHIVO — El coordinador defensivo de los Cardinals de Arizona, Nick Rallis, llega antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Broncos de Denver en Glendale, Arizona, el 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Ross D. Franklin, Archivo) AP

El entrenador en jefe de primer año, Mike LaFleur, tomó la decisión un día después de una derrota por 34-7 ante los Chiefs de Kansas City, y el asistente defensivo principal Teryl Austin asumirá como coordinador interino. Los Cardinals tienen marca de 3-8 y han perdido tres seguidos.

“Esta mañana simplemente sentí en el corazón que necesitábamos un cambio. Necesitábamos una perspectiva nueva, una voz nueva”, dijo LaFleur.

Rallis, de 33 años, fue uno de los coordinadores más jóvenes de la NFL cuando fue contratado en 2023, y su defensa tuvo algunos buenos momentos al inicio de su etapa bajo el entonces entrenador en jefe Jonathan Gannon. Pero la unidad retrocedió y fue una de las peores de la liga la temporada pasada —permitiendo casi 30 puntos por partido—, y las dificultades continuaron durante la mayor parte de este otoño.

Rallis fue uno de los pocos que permanecieron del cuerpo técnico de Gannon después de que lo despidieran tras la temporada pasada. LaFleur respaldó a Rallis durante las últimas semanas, pero a medida que persistían los problemas defensivos, le quedó poca alternativa más que hacer un cambio.

“Nick es alguien por quien siento un enorme respeto como persona, como entrenador, como alguien con quien he trabajado o contra quien me he enfrentado. Le deseo a él y a su familia mucho éxito de aquí en adelante. Va a salir adelante y hará un trabajo realmente bueno", comentó LaFleur.

“La conversación no fue fácil, pero es un profesional al máximo. Un profesional entre profesionales”.

Arizona ha permitido 30 o más puntos en ocho de 11 partidos, incluidos cuatro de los últimos cinco.

Los Cardinals también tuvieron dificultades para desarrollar talento joven, con los linieros defensivos Walter Nolen III y Darius Robinson, y los esquineros Max Melton, Will Johnson y Garrett Williams, sin lograr producir debido a lesiones y un rendimiento irregular.

Austin, de 61 años, es un veterano entrenador de la NFL que ha sido coordinador de los Steelers de Pittsburgh, los Bengals de Cincinnati y los Lions de Detroit. LaFleur señaló que no ha decidido si Austin será considerado para el puesto de tiempo completo.

“Ha cantado jugadas, lo ha hecho durante muchos años y lo ha hecho con defensas y equipos exitosos en una conferencia dura, en entornos difíciles”, expresó LaFleur.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP