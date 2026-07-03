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Cardenales reactivan a Ryne Stanek y envían a Gordon Graceffo a Triple-A con May a prueba

CHICAGO (AP) — Los Cardenales de San Luis reincorporaron al derecho Ryne Stanek tras salir de la lista de paternidad antes del juego del viernes contra los Cachorros de Chicago y enviaron al derecho Gordon Graceffo a Triple-A Memphis.

El lanzador relevista de los Cardenales de San Luis, Ryne Stanek, lanza en la octava entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el martes 16 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Joe Puetz)
El lanzador relevista de los Cardenales de San Luis, Ryne Stanek, lanza en la octava entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el martes 16 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Joe Puetz) AP

El derecho de los Cardenales Dustin May lanzó en los jardines antes del juego del viernes, un día después de sufrir una contusión en el tobillo derecho en Atlanta cuando fue golpeado por una línea baja de Dominic Smith en la primera entrada de una victoria 11-5 sobre los Bravos. La pelota se desvió hacia el jardín derecho para un doble que vació las bases.

May permitió dos sencillos más antes de salir del juego. Cedió cinco carreras mientras registraba apenas dos outs.

No hubo información inmediata el viernes sobre si May podría quedar fuera de acción.

En su décima temporada, Stanek, de 34 años, tiene marca de 2-1 con un salvamento y una efectividad de 5,12 en 31 2/3 entradas a lo largo de 35 juegos esta temporada.

Graceffo, de 26 años, tiene marca de 6-1 con una efectividad de 3,35 en 40 1/3 entradas en 35 apariciones como relevista.

Consiguió su sexta victoria el jueves con una sexta entrada en blanco. Los Cardenales reaccionaron con siete carreras en la séptima para tomar la ventaja en la victoria con remontada.

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